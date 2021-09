'AKO TO NE URADIMO, IMAĆEMO OPET 6.000 ZARAŽENIH' - Dr Tiodorović predviđa šta nas čeka na jesen i zimu i prognozira dokle će trajati četvrti talas

Tiodorović je rekao da se ne očekuje da ovaj talas epidemije bude snažan kao prethodni, jer je "koliko-toliko" gradjana zaštićeno vakcinacijom i da je srećna okolnost što je to stariji deo stanovništva, hronični bolesnici.

Epidemiolog Branislav Tiodorović ocenio je da će porast broja novozaraženih korona virusom trajati barem do kraja septembra, jer je potencijal virusa povećan zbog početka školske godine i povratka ljudi sa odmora.

"Nemamo zadovoljavajući obuhvat vakcinacije radno aktivnog stanovništva. Rizična su mesta na kojima se ljudi okupljaju sa raznih strana, nije isto imati 15 ili 1.500 radnika. Brojke preko 3.000 su bile očekivane", kazao je Tiodorović za list "Blic".

Naveo je da će trenutni nivo dnevno novozaraženih trajati do kraja meseca, "dok postoji 'gorući materijal', dok virus ne pronadje osetljive, one koji nisu vakcinisani", a da onda "može doći do neke stabilizacije, ali će to biti na nivou od 1.000 ili 1.500, možda i 2.000" dnevno zaraženih.

Tiodorović je rekao da se ne očekuje da ovaj talas epidemije bude snažan kao prethodni, jer je "koliko-toliko" gradjana zaštićeno vakcinacijom i da je srećna okolnost što je to stariji deo stanovništva, hronični bolesnici.

"Ako bismo to uspeli da promenimo i kod radno aktvinog stanovništva, onda bismo bili u mnogo boljoj poziciji. Dakle, možda ćemo doći do 4.000 ili 5.000 zaraženih na dan u nekim pikovima, posebno u sredinama koje su slabo vakcinisane", kazao je on.

Tiodorović je naveo da u sredinama sa niskom stopom vakcinacije treba uvesti dodatne mere, jer kako je ocenio, ako bi se one poštovale i oštro kontrolisale, ako bi bili uvedeni kovid pasoši, a "narod shvatio da je ozbiljna situacija", onda bi došlo do smirivanja, ali će u suprotnom biti opet izmedju 5.000 i 6.000 oblelih.

On je rekao da sada nema potrebe da Krizni štab uvodi bilo kakve oštrije mere, zatvaranja, niti policijski čas, i da toga neće biti, ali da lokalna samouprava može u skladu sasvojom epidemiološkom situacijom da dopuni aktuelne mere.

Autor: