DR ŠEKLER OTKRIVA GDE SU NAJVEĆA ŽARIŠTA KORONE: Ja sam za uvođenje KOVID PROPUSNICA, ne bih ukidao mere

Osnovna žarišta korona virusa trenutno su prepuni stadioni i žurke na kojima se pojavljuje veliki broj ljudi bez maske, rekao je danas virusolog dr Milanko Šekler.

Naime, kako Šekler kaže važno je da se nastavnici u školama vakcinišu i to pre svega zbog sopstvene bezbednosti.

- Ti ljudi koji rade u prosveti, a koji nisu vakcinisani ugrožavaju sopstveno zdravlje i život. Oni se sada nalaze u situaciji da relativno lako mogu da se inficiraju od dece - rekao je Šekler.

On je takođe istakao i da ne misli da su škole, u ovom trenutku, žarište korona virusa.

- Po meni za sada to nisu škole, glavna žarišta i mesta gde se širi virus jesu prepune sportske sale bez ikakvih epidemioloških mera. Kada vidite neka velika veselja, ispraćaje u vojsku ili druge proslave privatnog tipa, a da dođe gomila ljudi, od kojih niko ne nosi maske, a da se onda pojave snimci po internetu i onda to dovodi do inata ljudi, pa kažu "Eto, deca idu u školu, treba da nose masku, a niko ne nosi masku ni na utakmnicama, ni na proslavama, ni poznate ličnosti, a zašto bih morao ja, teret da bude na običnom, malom čoveku". To ne sme da se dogodi, zakon mora da bude isti za sve - kazao je Šekler.

On dodaje da "ne možemo da pravimo paniku po potrebi" - ističe da sve vreme mora da se govori o merama i da se one poštuju.

Mere, podseća, izuzev pomeranja radnog vremena ugostiteljskih objekata, nikada nisu ukinute.

- To su maske i distanca i popunjenost kapaciteta. Ne bih ja ukidao ništa od mera, nego bih uveo kovid propusnice - ko je vakcinisan ili testiran da može da uđe bilo gde. To je jedina mera koja treba sada da se sprovodi i da se apsolutno poštuje - zaključuje dr Šekler.

