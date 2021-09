NEPRIHVATLJIVO DA LEKAR ZARAZI PACIJENTA, TAKVE TREBA SUSPENDOVATI! Dr Janković otkrio da li se planira ZATVARANJE

Janković smatra da bi svi nevakcinisani trebalo da imaju obavezno testiranje na kovid kako bi pristupili okupljanjima.

Neprihvatljivo je da zdravstveni radnik zarazi pacijenta, smatra imunolog Srđa Janković i ističe da se svi u Kriznom štabu zalažu da vakcinacija lekara bude profesionalna i etička obaveza.

- Mislim da bi to tako trebalo da bude i shvaćeno. Nadam se da će prevagnuti taj stav - rekao je Janković za TV Prva nakon slučaja u kome je lekar u bolnici kovidom zarazio pacijenta.

Na pitanje da li bi podržao suspenziju tih zdravstenih radnika, Janković je potvrdno odgovorio i naveo da bi time trebalo da se bave Lekarska komora i institucije koje vode računa o profesionalnoj etici.

Janković je rekao da je sigurno da određene restriktivne mere u trenutnoj epidemiološkoj situaciji mogu da budu jedne od opcija, ali i poručio da je odnos broja zaraženih i hospitalizovanih sada promenjen.

To je, pre svega zahvaljujući vakcinaciji, kaže Janković, ističući da lično smatra da bi svi nevakcinisani trebalo da imaju obavezno testiranje na kovid kako bi pristupili okupljanjima.

- Zatvaranje nije poželjno u ovom trenutku, to je iznuđeno rešenje. S druge strane ne možemo ni da pustimo da epidemija ide nekontrolisano - upozorio je Janković.

Imunolog kaže i da se klinička slika sa delta varijantom u proseku nije promenila, te da može da se kaže da je sada nešto blaža.

- Zbog vakcinacije stanovništva ne možemo da tvrdimo da je virus zaista oslabio. Mnogo više ljudi dolazi u kontakt sa virusom i on je postao zarazniji. Ima mladih sa teškom kliničkom slikom, to je retko, a kod dece to je srećom ekstremno retko, ali znamo da postoje komplikacije koje želimo da izbegnemo - rekao je Janković.

Naveo je i da se sada ne može očekivati da ćemo proći bez pretvaranja nekovid kapaciteta u kovid, što, napominje, opet povlači dodatne probleme za one koji boluju od drugih bolesti.

