OVA ZEMLJA JE USPELA DA VAKCINIŠE 90 ODSTO ODRASLIH! Broj pozititivnih na koronu smanjen, sada su na redu deca starija od 12 godina

U Irskoj je do juče više od 7 miliona vakcinisanih odraslih građana, prenosi BBC.

Premijer Irske Majkl Martin rekao je da dostizanje od 90 odsto vakcinisane odrasle populacije i primljenih 7 miliona vakcina kao "dve velike prekretnice".

Vakcinacija se nastavlja, a sada su na redu deca od 12 i više godina.

U petak je izvršni direktor Irske zdravstvene službe (HSE) Pol Rid rekao da se broj hospitalizovanih smanjuje u toj zemlji.

Brighter news. Progress on a range of areas related to #COVID19. Today 90% of adults are fully vaccinated with 92.5% partially. Hospitalisations are trending downwards. 329 in hospital, 54 in ICU. Overall testing positivity reducing but high volumes in schools still. @HSELive