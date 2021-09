NOVE KOVID RESTRIKCIJE! Građani Srbije bez dokaza o imunizaciji i PCR testu mogu SAMO U DVE DRŽAVE

Zbog alarmantnog porasta broja novozaraženih i činjenice da je Srbija trenutno treća zemlja u Evropi sa najviše novoobolelih na 100.000 stanovnika (posle Crne Gore i Gruzije), Savet EU nas je skinuo sa zelene liste za putovanja, a onda su njihovim putem krenule i zemlje članice Unije, ali i one koje to nisu.

Tako su sada potvrde o vakcinaciji ili PCR test neophodni i za putovanje u Albaniju, Crnu Goru ili Severnu Makedoniju, zemlje koje su nam ovog leta bile potpuno otvorene. Srpski turisti trenutno, bez ikakvih korona papira mogu da idu samo u Bosnu i Hercegovinu i Mađarsku.

Mnoge zemlje pooštrile su pravila za ulazak na njihovu teritoriju za naše građane

S obzirom da je letnja sezona i dalje u toku, najvažnija vest je svakako da Grci nisu pooštravali mere prema srpskim turistima i tako će ostati barem do 17. septembra kada će se ponovo skenirati situacija. Ipak, nakon odluke Saveta EU o skidanju Srbije sa zelene liste, nema sumnje da će u narednom periodu još neke evropske ovu varijantu sprovesti u delo.

Albanija

Od 6. septembra za ulaz su potrebni potvrda o vakcinaciji (priznaju se sve “naše” vakcine), negativan PCR test ne stariji od 72 sata ili brzi antigenski u poslednjih 48 sati, ili potvrda o preležanom kovidu koja je validna do šest meseci nakon izlečenja. Deca do šest godina nemaju nikakva ograničenja.

Austrija

Srbija je stavljena na crvenu listu i najverovatnije od 15. septembra će ulaz biti moguć samo uz potvrdu o potpunoj imunizaciji. Novina je da je rok vakcine produžen sa devet meseci na godinu dana od druge doze.

Ukoliko ne bude promene, Austrijanci će i dalje priznavati “sinofarm”, ali ne i “sputnjik V”. Međutim, ulazak u hotele, restorane, kafiće neće biti moguć za one koji su vakcinisani kineskim cepivom. Za to ćete morati da imate PCR star do 48 sati ili brzi antigenski do 24 sata.

BIH

Državljani Srbije mogu bez ikakvih ograničenja da uđu u BiH ili da tranzitiraju preko teritorije BiH.

Velika Britanija

Srbija je trenutno na "amber" listi zemalja čiji gražani mogu da uđu i tranzitiraju ako imaju validnu vizu. Uslov je da imaju negativan PCR ili antigenski test urađen u prethodna tri dana, rezervisan i plaćen kovid test koji će biti urađen drugog i osmog dana nakon ulaska, popunjen PLF formular za praćenje kretanja.

Nakon dolaska u Englesku obavezan je karantin u trajanju od 10 dana, koji se može skratiti na pet dana testiranjem.

Grčka

Na snazi su i dalje mere koje su bile aktuelne tokom leta. Naši turisti mogu da uđu sa potvrdom o vakcinaciji (priznaju se sve "naše" vakcine), negativnim PCR testom ne starijim od 72 sata ili antigenski do 48 sati, odnosno potvrdom o preležanom kovidu u poslednjih šest meseci. Na granici putnici mogu da budu podvrgnuti nasumičnom testiranju.

Egipat

Našim građanima je za ulaz u Egipat potreban sertifikat o vakcinisanju sa QR kodom (priznaju se sve vakcine), a za lica koja nisu vakcinisana - negativan PCR test sa QR kodom.

Italija

Moguć je ulazak uz popunjen PLF formular, zeleni kovid sertifikat izdat nakon vakcinacije (ne priznaju se "sinofarm" i "sputnjik V"), te negativan PCR ili antigenski test star do 72 sata. Međutim, ako nemate potvrdu o vakcinaciji cepivima odobrenim u EU, osoba se šalje u samoizolaciju koja može biti prekinuta nakon pet dana posle urađenog dodatnog PCR testa.

Kipar

Srbija je na crvenoj listi, ali to nije problem za vakcinisane koji mogu da uđu sa potvrdama. Priznaju se sve "naše" vakcine, pa i "sinofarm" i "sputnjik V". Oni koji nisu cepljeni moraju da imaju dva negativna PCR testa, jedan pre polaska na put i jedan po dolasku na Kipar. Uz to potrebna je i CFP propusnica koja služi za nesmetano kretanje sedam dana po Kipru. Nakon toga nevakcinisani moraju da rade PCR ili brzi test na tri dana.

Mađarska

Ulazak u Mađarsku je moguć bez ikakvog ograničenja, nije potrebna potvrda o vakcinaciji, niti negativan PCR test.

Nemačka

Srbija je na crvenoj listi, ali i dalje u Nemačku mogu da uđu svi koji su vakcinisani “fajzerom” i “astrazenekom”, ali ne i oni koji su primili “sinofarm” i “sputnjik V” (ne važi za decu do 12 godina). Nije moguć ulazak ako ste prve dve doze primili “sinofarm”, a treću “fajzer”.

U Nemačkoj priznaju jedino vakcine zapadnih proizvođača

Svim drugim licima sa prebivalištem u Srbiji može biti dozvoljen ulazak u Nemačku samo u slučaju da obavljaju važnu funkciju ili dokažu da je njihovo putovanje neodložno.

Rumunija

U Rumuniju možete da uđete ako ste vakcinisani, ako ste u poslednjih šest meseci preležali korona virus ili ako ste u tranzitu i nećete se zadržati duže od 24 sata,

Rusija

Državljani Srbije mogu da uđu u Rusiju isključivo uz negativan rezultat PCR testa ne stariji od 72 sata.

SAD

Ulazak u SAD je moguć uz negativan PCR ili NAAT test, ne stariji od tri dana ili za one koji su preležali bolest pozitivan test, ne stariji od tri meseca, uz lekarsku potvrdu kojom se tvrdi da je lice bezbedno za putovanje. Preporučuje se da se test uradi i u SAD, između trećeg i petog dana po dolasku, kao i da se bude sedam dana u samoizolaciji.

Severna Makedonija

Od početka septembra naši građani mogu da uđu u Severnu Makedoniju samo ako imaju sertifikat o primljene dve voze vakcine (priznaju se sve “naše”), potvrdu o preležanom virusu u poslednjih 45 dana, negativan PCR test ne stariji od 72 sata ili brzi antigenski do 48 časova.

Za one u tranzitu nisu potrebne potvrde ako ćete napustiti zemlju u roku od pet sati.

Slovenija

Za ulazak je neophodan PCR test ne stariji od 72 sata, brzi antigenski ne stariji od 48 sati, potvrda da ste preležali kovid u poslednjih šest meseci ili potvrda o vakcinaciji bilo kojom od vakcina koje su u upotrebi u Srbiji.

Turska

U Tursku se može ući sa potvrdom o potpunoj vakcinaciji (sve vakcine), potvrdom o preležanom kovidu u poslednjih šest meseci ili uz negativan PCR test urađen u poslednja 72 sata ili negativan brzi antigenski uređen 48 sati pre ulaska u zemlju. Mlađima od 18 godina u pratnji vakcinisanih roditelja nije potreban PCR test.

Hrvatska

Srpski turisti mogu da uđu uz potvrdu o vakcinaciji (sve vakcine, do devet meseci od prve doze), negativan PCR test (do 72 sata) ili brzi antigenski test (do 48h) ili potvrdu da su preležali kovid u poslednjih devet meseci.

Deca mlađa od 12 godina u pratnji roditelja mogu da uđu bez testova.

Crna Gora

Od 14. septembra ulazak je moguć uz potvrdu o vakcinaciji (sve vakcine), negativan PCR test do 72 sata, brzi antigenski do 48h ili potvrdu o preležanom kovidu u poslednjih šest meseci.

Od navedenog su oslobođene osobe mlađe od 18 godina.