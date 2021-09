NAJTUŽNIJA SLIKA SRBIJE! Mladić (25) i devojka (20) jedno pored drugog intubirani - OBOJE NEVAKCINISANI

Situacija u Batajnici je veoma teška, nikad teža. Imamo preko 800 hospitalizovanih, od čega u jedinicama intenzivnog lečenja skoro 100 bolesnika.

Polovina od ukupnog broja hospitalizovanih bolesnika je intubirana. Kliničke slike nikada nisu bile teže i dramatičnije, na sve strane leže preteški bolesnici na različitim vidovima kiseoničke potpore, izjavila je večeras direktorka kovid bolnice u Batajnici dr Tatjana Adžić Vukičević.

U poslednja 24 sata u Srbiji je na korona virus testirano 26.127 osoba, od kojih je pozitivno 7.572 dok su, nažalost, 34 osobe preminule. Na respiratorima je 163 pacijenta. Kao kaže dr Adžić, situacija je ozbiljna.

- Mašine za ventilaciju-disanje nalaze se svuda u poluintenzivnim negama, što do sada nije bio slučaj. Svaki peti, novorprimljeni bolesnik jeste kandidat za prijem u jedinicu intenzivne nege. Najtužnina slika u našoj bolnici jeste u jedinci intenzivnog lečenja broj 1A, gde jedno pored drugog, oboje intubirani, leži devojka stara 20 godina i mladić star 25 godina. Oboje nevakcinisani i bez pridruženih bolesti- kaže dr Adžić Vukičević.

Da li dnevna statistika direktno oslikava odbijanje vakcinacije skoro polovine punoletnog stanovništva, dr Adžić kaže da je nažalost tako.

- Da, nažalost je tako. Izgleda da smo izabrali svesno ili nesvesno da kolektivni imunitet steknemo tako što ćemo se masivno razboljevati i umirati, a ne vakcinisati. To je strašno i tragično, nepojmljivo veku i milenijumu u kome živimo. Gotovo se bez pogleda na snimke pluća i ostale prateće nalaze može videti ko je vakcinisan a ko ne- kaže dr Adžić Vukičević.

Da mladi nisu zaštićeni govori i podatak iz bolnice koji nam upravo sugeriše da je vakcina podjednako važna kako za starije tako i za mlađe ljude. Takođe, to što neko veruje da je zdrav, ni to nije garancija, jer korona je do sada pokazala da je u potpunosti nepredvidiva i individualna bolest.

- Mladih ljudi ima više nego ikada, zapravo, oni se i primaju u preko 50 odsto slučajeva. Kada govorim o mladim, odnosno mlađim osobama, podrazumevam one između 40 i 50 godina, ali ima mnogo onih između 30 i 40 godina, i nažalost između 20 i 30 - kaže sagovornica.

Iako se često govori o merama, mnogi su zaboravili na već postojeće mere koje su sve vreme na snazi, maska, distanca, dezinfekcija, dok pak, s druge strane problem proizilazi iz našeg ponašanja, konstantno ignorisanje mera. Kao alternativa u igri su kovid propusnice za koje se, kako je najavljeno, traži rešenje da budu uvedene.

- Mere neke moraju pod hitno da se preduzmu, bilo da su to kovid propusnice, novčane kazne i slično. Posle 18 meseci neprekidnog rada u crvenoj zoni sa obolelima zbog Kovid 19 mogu jedno da kažem, izaberite život, a ne smrt. Mislite na svoje najmilije, okanite se besmislenih antivakserskih tračarija koje nemaju niti jednu naučnu i zdravorazumsku konotaciju. Leka protiv ove strašne bolesti nema. Mi lečimo samo posledice koje virus ostavlja na zdravlje ljudi. Mi ovu bolest i nakon dve godine trajanja pandemije ne poznajemo dovoljno. Jedini način da se spreči masovno oboljevanje i umiranje jesu vakcine. Molim one koji se nisu vakcinisali da to urade što pre, bilo kojom raspoloživom vakcinom, radi spasa svog života i života nacije - kaže dr Adžić Vukičević.