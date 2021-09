NA KORAK OD OBAVEZNE VAKCINACIJE! Sledeće države više ne tolerišu NEODGOVORNOST!

Izvor: Pink.rs/Blic.rs, Foto: Tanjug/Nikola Anđić, Tanjug/Darko Vojinović, Tanjug AP/Thom Bridge/Independent Record via AP, Tv Pink Printscreen | |

Zemlje sada prave sve odlučnije korake ka obaveznoj vakcinaciji kako bi konačno stale na put delta soju i sprečile pojavu neke nove, još opasnije varijante.

U Sloveniji državni službenici više neće moći na posao sa negativnim testom na korona virus - potvrda o vakcinaciji biće obavezna.

U Italiji ni privatni sektor više ne može bez kovid potvrda. U Francuskoj je nevakcinisane zdravstvene radnike dočekala suspenzija bez plate.

Hladan tuš za medicinare antivaksere

Da će pitanje vakcinacije sve manje biti stvar izbora, pokazuje slučaj Francuske. U toj zemlji je predsednik Emanuel Makron pre nekoliko meseci najavio "leto mobilizacije za vakcinaciju“ uz obaveznu vakcinaciju za zdravstvene radnike. Medicinari su imali rok do sredine septembra da prime neko od dostupnih cepiva, a vlada se nije obazirala na proteste antivaksera koji su se gotovo svake nedelje okupljali na ulicama.

Rok je istekao u sredu i od tog dana bolničko osoblje, vozači ambulante, radnici u domovima za penzionere, privatni lekari, pripadnici vatrogasne službe i ljudi koji brinu o starim ili nemoćnim osobama u svojim domovima - ukupno oko 2,7 miliona ljudi - moraju da dokažu da su primili najmanje jednu dozu vakcine.

Oko 3.000 najtvrdoglavijih, koji nisu verovali da će se vlada zaista usuditi da ih kažni zbog nevakcinisanja, u četvrtak je sačekao hladan tuš. Svi do jednog su suspendovani sa posla bez plate, rekao je ministar zdravlja, Olivije Veran. Kako je dalje naveo, reč je o oko 3.000 suspenzija u domovima zdravlja i klinikama. Kaže i da je "nekoliko desetina" radnika podnelo ostavke, jer nisu želeli da prime vakcine.

Makron je još letoj rekao da se, u slučaju drastičnog pogoršanja epidemiološke situacije, neće libiti da naredi obaveznu vakcinaciju opšte populacije.

Italija najodlučnija

Italija je još u aprilu postala prva evropska zemlja koja je dekretom uvela obavezno vakcinisanje za zdravstvene radnike, uključujući i farmaceute. Oni koji su odbili suočili su se sa suspenzijom do kraja godine.

Italija je sada napravila još jedan pionirski korak kako bi navela što veći broj ljudi se vakciniše - postala je prva evropska zemlja u kojoj će radnici u javnom i privatnom sektoru morati da imaju kovid potvrdu, odnosno dokaz o primljenoj vakcini, negativnom testu ili nedavno preležanoj infekciji.

Nove mere će na snagu stupiti 15. oktobra, a prema nacrtu vladinog dekreta u koji je Rojters imao uvid, svaki radnik koji ne bude imao dokaz biće suspendovan, ali ne sme da bude otpušten.

Ljudi koji ne budu poštovali mere i budu radili uprkos suspenziji moraće da plate kaznu od 600 do 1.500 evra.

Uz sve dosadašnje apele na imunizaciju, skoro 30 odsto Italijana nije do sada primilo nijednu dozu vakcine. A kako se epidemiološka situacija pogoršava usled širenja delta soja, vlada je na sednici početkom septembra odlučila da do kraja meseca donese odluka o obaveznoj vakcinaciji za određene kategorije građana. Za sada se govori da će morati da se vakcinišu svi zaposlenici u državnim i javnim insititucijama, zatim svo školsko i univerzitetsko osoblje, ali i druge grupe građana.

Slovenija povukla drastičan potez

Svi zaposleni u državnoj upravi u Sloveniji moraće da se vakcinišu protiv korona virusa, a negativan test više im nece biti dovoljan za dolazak na posao, odlučila je slovenačka vlada u četvrtak kasno uveče.

Da bi mogli da rade svi državni službenici, ako do sada nisu vakcinisani ili preležali infekciju, moraće da dokažu da su primili prvu dozu vakcine do 1. oktobra, a do 1. novembra drugu dozu, osim ako se ne odluce za vakcinu Džonson&Džonson koje pruža zaštitu nakon jedne doze.

Pooštravanje protivepidemijskih mera prema kojima je za rad, javni prevoz, odlazak u trgovinski centar, banku ili poštu, kao i za niz drugih aktivnosti potrebno imati covid potvrdu o vakcinaciji ili negativan test na snazi je od srede, kada su u Ljubljani održane i demonstracije protivnika vlade, na kojima je, posle nereda, intervenisala policija.

Međutim, uprkos svom protivljenu, već je primećen oštrijeg pristupa - interes za vakcinaciju raste, a redovi ispred punktova postaju sve veći.

Portparol slovenačke vlade zadužen za proces vakcinacije Jelko Kacin izjavio je da je od početka ovog meseca broj vakcinisanih za nedelju dana povećan dva do tri puta.

Premijer Janez Janša izjavio je da vlada, uprkos protestima, neće odistati od mera protiv širenja zaraze, a mere su od same najave mnogo povećale interes za vakcinaciju.