ALARMANTNA SITUACIJA! U IZRAELU DIVLJA ČETVRTI TALAS PANDEMIJE: Nemamo dovoljan broj kreveta za sve!

Profesor u jednoj od vodećih bolnica u Izraelu kaže da situacija sa korona virusom u toj zemlji nije navina, ali da je daleko od "panične" kako se plasira u lokalnim medijima.

Iako bolnice u zemlji muče muku sa nedostatkom opreme i medicinskog osoblja, profesor tvrdi da lekarski timovi funkcionišu mnogo bolje nego prilikom prethodnih talasa pandemije.

U Izraelu, gde trenutno "divlja" četvrti talas pandemije, situacija je zabrinjavajuća iako je tri od 9 miliona ljudi primilo treću dozu vakcine Fajzer/Biontek.

U nedelju je registrovano gotovo 3.000 novih slučajeva, što je dosta manje u odnosu na brojke od pre nekoliko nedelja, kada su na dnevnom nivou beležili i više od 10.000 novoobolelih u danu. Zbog svega, stručnjaci u Izraelu kažu da je stanje alarmantno, i to samo zbog toga što i dalje beleže veliki broj teško obolelih.

Prema najnovijim podacima u Izraelu ima oko 700 teških slučajeva, što je veliki broj i u poređenju sa prethodnim talasima pandemije. Kako navodi Sputnik, 280 njih je životno ugroženo, a 25 je prikačeno na respirator.

Nedostaje li bolnicama oprema?

Pojedini mediji su prethodnih sedmica pisali kako će Izrael uskoro ostati bez preko potrebnih ECMO aparata, koji mogu da spasu život onima kojima otkazuju i srce i pluća. Pišu i kako su bolnice prepune pacijenata i da su lekari prinuđeni da biraju koga će prikačiti na aparate, jer ih jednostavno nema dovoljno.

"Razloga za paniku nema"

Profesor Arnon Afek, direktor Kliničkog centra Šeba tvrdi da je zdravstveni sistem spreman za borbu sa korona virusom.

- Naš zdravstveni sistem je dobar. Naravno, postoje neke stvari koje škripe. Recimo, nemamo dovoljan broj kreveta za akutnu negu, ali se borimo - kaže Afek.

Od prvog talasa u februaru 2020, Izrael je nabavio neophodnu opremu. Kupovali su još bolničkih kreveta, posebno za odeljenja intenzivne nege. Povećali su i broj ECMO aparata, i navodno ih imaju 80, što je više nego što imaju neke od najrazvijenijih zemalja sveta. Mediji navode da su kupili i oko 16.000 respiratora.

Medicinsko osoblje pada na nos

Međutim, kupovina opreme nije rešila probleme. Zdravstveni radnici, koji neprekidno rade od početka pandemije, kažu da će "popadati", ukoliko im brzo ne stigne ispomoć.

U septembru je na hiljade njih protestovalo ispred Ministarstva zdravlja, zahtevajući povećanje plata i da se zaposli još radnika.

Afek priznaje da su lekari i drugi medicinski radnici Izrealu neophodni, ali dodaje da i bez obzira na to postojeći medicinski timovi rade odličan posao.

- U prethodnim talasima su bili iscrpljeni, sada se bore sa drugačijim problemima. Naime, 70 odsto pacijenata koji su u kritičnom stanju nisu vakcinisani. Naravno, sve ih lečimo, ali lekari su besni i sve im je teže da leče te koji se nisu vakcinisali - kaže Afek.

On ističe da će on i njegovi timovi i dalje raditi svoj posao i činiti sve da ubede i antivaksere, kojih u Izraelu ima oko milion, da promene mišljenje i prime vakcinu. Međutim, dok to ne urade, broj teško obolelih stalno raste, a prema rečima profesora, to što vlada Izraela okleva da ponovo uvede stroge mere, lekarima samo još više otežava ionako težak posao.