SVE BLIŽI KRAJ PANDEMIJE! Svet očekuje SUPERVAKCINA koja štiti od svih varijanti koronavirusa

Srbija je među retkim državama u kojoj je protiv virusa SARS KoV-2 dostupno čak pet vakcina različitih proizvođača, pri čemu su domaći stručnjaci uključeni u proizvodnju dve vakcine.

Prema najavi predsednika Aleksandra Vučića mogli bismo da očekujemo i pojavu šeste - "supervakcine", koja bi obuhvatila sve varijante virusa koje dovode do obolevanja od kovida, što bi praktično značilo i kraj pandemije.

Gde je najlakše zaraziti se koronom?

Vakcine koje se trenutno koriste u imunizaciji protiv korone postižu samo delimičan uspeh. Većini ljudi one omogućavaju razvoj imunog odgovora, što štiti od nastanka vrlo teških oblika infekcije, dok bi "supervakcina" bila visokoefikasna.

Ona bi sve vakcinisane trebalo da zaštiti od infekcije novim virusom korona ili makar od izbijanja bolesti kovida 19. Uz to, "supervakcina" bi bila apsolutno sigurna, što znači da ne bi trebalo da je prate bilo kakve nuspojave kod svih grupa stanovništva, uključujući i decu i starije osobe.

Epidemiolog Radmilo Petrović kaže da je vakcina koja objedinjuje više sojeva istog ili različitih virusa već dobro poznata u medicini, a kao primer navodi vakcinu protiv gripa, koja sadrži više tipova infulence i vakcinu protiv tetanusa, difterije i velikog kašlja:

"U mnogim laboratorijama širom sveta naučnici sigurno već pokušavaju da naprave vakcinu koja objedinjuje vuhanski, delta i lambda soj. S obzirom na to da je među njima vlada velika konkurencija, još niko javno ne govori o tome, već se utrkuju ko će prvi doći do kreiranja ove, kako je zovu, "supervakcine". Još ako bi se ostvarile ideje pojedinih naučnika da vakcina bude u obliku spreja, to bi bila velika stvar. Jer nije mali broj onih koji oklevaju da se vakcinišu upravo zbog straha od igle".

Inicijativa da se pronađe univerzalna, "supervakcina", koja bi štitila od svih tipova virusa korona iz roda beta - jednog od četiri roda virusa korona, postojala je nekoliko godina pre pandemije. Inače, rodu beta pripada sedam sojeva virusa korona zaraznih za ljude, od kojih četiri uzrokuju blage prehlade, dok tri - SARS KoV, MERS KoV i SARS KoV-2 - često mogu biti i smrtonosni.

Tri vodeća istraživača u svetu vakcina 2017. godine nisu dobila finansijsku podršku da kreiraju ovu "supervakcinu", jer njihova zamisao nije ocenjena kao prioritena, što se vrtoglavo promenilo izbijanjem pandemije.

Profesor dr Dušan Popadić, imunolog, kaže da je put do "supervakcine" dugačak i mukotrpan.

"Fajzer je dobio sva odobrenja tek posle dve godine i zato ne bi trebalo da se čeka pojava univerzalnog cepiva da bi se dočekao kraj pandemije. Postojeće vakcine su dovoljno efikasne i one mogu da dovedu do završetka širenja zaraze, ali je problem što ljudi neće masovno da se vakcinišu".

Da je reč o izuzetno složenom projektu koji nije moguće brzo završiti potvrđuje i profesor Slobodan Janković, farmakolog.

"Kombinovane vakcine, koje sadrže više sojeva ili vrsta uzročnika infektivnih oboljenja, znatno su složeniji preparati od monovakcina, i njihova proizvodnja, a zatim i ispitivanje bezbednosti i efikasnosti su veoma zahtevni", kaže Janković.

Naravno, kada se kompletira proces pretkliničkih i kliničkih ispitivanja vakcina prema važećim standardima navedenim u zakonima i podzakonskim aktima, i kada Agencija za lekove odobri upotrebu takvog cepiva, ono se može smatrati i efikasnim i bezbednim, i onda dolazi do izražaja njegova prednost u pogledu aktivnosti protiv većeg broja sojeva ili uzročnika.