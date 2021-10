Kliničko-bolnički centar "Doktor Dragiša Mišović " od danas je ponovo potpuno u kovid režimu zbog pogoršanja epidemijske situacije.

Zamenik direktora Kliničko-bolničkog centra "Dr Dragiša Mišović" Predrag Savić rekao je za Javni servis da je "Mišović" juče i prekjuče izmeštao pacijente i od danas je potpuno u kovid režimu.

- Hirurzima je oduzeto da se bave svojim pozivom jer smo sada ponovo u kovid režimu. Troje pacijenata je već upućeno u A blok "Dragiše Mišivić", naveo je Savić i dodao da je obezbeđeno 300 ležećih mesta za kovid pacijente.

Navodi da što se tiče starosno strukture nema bitnijih promena u odnosu na prethodne talase, ali da je sada preko 85 odsto na bolničkom lečenju nevakcinisano.

- Mislim da je to dovoljan razlog da svi razmisle koji su protiv vakcinacije. Teško je bilo u sredu kada smo morali da kažemo pacijentima koji imaju malignitete da moraju da odu u druge bolnice i pronađu lekare koji će da ih operišu. Oko 400 takvih pacijenata je zbrinuto u poslednje dve nedelje, gde će se sada ti ljudi lečiti, gde će studenti obavljati svoju praksu - upitao je Savić.

Situacija sa pandemijom u našoj zemlji je dramatična. Prema rečima epidemiloga nalazimo se u piku četvrtog talasa sa velikim brojem inficiranih i hospitalizovanih, dugačkim redovima ispred kovid ambulanti, ali i pacijentima sa veoma teškom kliničkom slikom.

- Nalazimo se u alarmantnoj situaciji da moramo da uvedemo mnogo restriktivnije mere kako bismo u ovoj fazi uspostavili kontrolu nad epidemijom. Ono što treba da bude prioritet svih prioriteta jeste masovna vakcinacija prvom dozom vakcine. Kada postignemo kolektivni imunitet od 85 odsto, moći ćemo da nastavimo s normalnim životom - rekla je za RTS virusolog Tanja Jovanović.

Prema poslednjem preseku, u Srbiji je, prema poslednjim podacima, zabeleženo 7.549 novih slučajeva koronavirusa, od 23.991 testiranog uzorka. Od posledica zaraze preminulo je 47 pacijenata.

Doktor Zoran Bekić, koordinator punkta za vakcinaciju na Beogradskom sajmu i direktor Doma zdravlja Savski venac rekao je za Javni servis da sa više od 8.000 zaraženih dnevno i 40 umrlih, epidemiološka statistika nikad nije bila gora.

- Korona galopira, zaista, ovo je požar, sad mislim da pacijenti dolaze sa sve težom kliničkom slikom. Nepoštovanje mera i ispuštena šansa da se tokom leta vakciniše veći broj građana glavni su razlozi za to. Došli smo do kraja i ne možemo ići unazad, ovi brojevi će ići samo nagore. U ovakvoj situaciji mora se razmišljati i o uvođenju drastičnijih mera, pa i o zatvaranju, ali samo ukoliko bi se to vreme iskoristilo za ubrzanu vakcinaciju - rekao je Bekić.

