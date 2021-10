POBEDILI KORONU! Ova država u Evropi je UKINULA SVE MERE! Žive život kao pre pandemije, a VAKCINACIJA im je u tome najviše pomogla!

Portugal je država među onim visokopozicioniranim po broju vakcinisanih na svetu. Zamenik premijera Enrike Goveia e Melo, koji je vodio kampanju, istakao je da postoji ključ njegovog uspeha: ne mešajte politiku u proces vakcinacije.

Portugalski zdravstveni sistem bio je pred kolapsom. Bolnice u glavnom gradu Lisabonu bile su prepune i vlasti su tražile od ljudi da se leče kod kuće. U poslednjoj nedelji januara ove godine, skoro 2.000 ljudi je umrlo od širenja virusa.

Program vakcinacije u zemlji bio je u propadanju, pa se vlada obratila zameniku premijera Enrikeu Goveiali e Melou, bivšem komandantu eskadrile podmornica.

"Osam meseci kasnije, Portugal je među svetskim liderima u vakcinaciji, sa otprilike 86 odsto svog stanovništva od 10,3 miliona potpuno vakcinisanih. Oko 98 odsto svih onih koji ispunjavaju uslove za vakcine - znači bilo ko stariji od 12 godina - potpuno je vakcinisano, rekao je admiral Goveia e Melo.

"Verujemo da smo stigli do tačke grupne zaštite i skoro imuniteta stada“, rekao je on i dodao da "stvari izgledaju jako dobro.”

Portugal je u petak ukinuo gotovo sva ograničenja uvedena povodom koronavirusa. Došlo je do naglog pada novih slučajeva, na oko 650 dnevno, i svega nekoliko smrtnih slučajeva.

Mnoge zapadne zemlje koje su imale sreću da imaju obilne zalihe vakcina videle su visoku stopu inokulacije, pri čemu je više od 20 odsto njihove populacije i dalje nezaštićeno. Stoga druge vlade traže od Portugala moguće uvide u proces i pomno prate šta se dešava kada su zaštićene skoro sve podobne osobe.

Lažna nada je već viđena jer je ovaj virus probijao sve barijere, te su i u Portugalu svestni da i dalje moraju biti na oprezu, potovo što je delta soj visoko zarazan.

Iz Izraela i iz drugih zemalja bilo je zabrinjavajućih znakova da zaštita koju nude vakcine može vremenom da izbledi. Uveliko se širom sveta vodi debata o tome kome i kada treba ponuditi pojačanje vakcinacije, takozvanu buster dozu i u kojoj meri.

Portugal bi uskoro mogao da početi da nudi buster doze starijim ljudima i onima za koje se smatra da su klinički ugroženi, rekao je admiral Goveia e Melo, i uveren je da će svi oni biti dostupni do kraja decembra.

Ipak, za sada, dok barovi i noćni klubovi vrve od života, vakcinacija se smanjuje, a broj smrtnih slučajeva opada. Proces vakcinacije u zemlji je uspeo čak i nakon što je naišao na mnoge iste prepreke zbog kojih su drugi posrnuli.

Ista poplava dezinformacija o vakcinama ispunila je portugalske naloge na društvenim mrežama. Zemljom upravlja manjinska levičarska vlada, što je odraz njenih političkih podela. Prema istraživanjima javnog mnjenja, postojala je široko rasprostranjena sumnja u vezi sa vakcinama kada su one tek stigle.

Zamenik premijera Guveia e Melo zaslužan je za preokret. Sa iskustvom u rešavanju složenih logističkih izazova u vojsci, u februaru je imenovan za vođu nacionalne radne grupe za vakcinaciju. Admiral je strupio na "tačku" na koju je nosio samo svoju borbenu uniformu u svojim mnogim javnim i televizijskim nastupima pokušavajući da u suštini naciju ujedini u jednu kolektivnu snagu za borbu protiv pandemije.

U Srbiji je trenutno vakcinisano 53 odsto punoletnih građana naše zemlje. Dr Tiodorović ističe da bi taj broj morao da bude veći.

"Izlazna strategija iz situacije da se svaki dan beleži po više hiljada novozaraženih korona virusom je „vrlo jasna“, a to je da u roku od 10 do 15 dana treba vakcinisati 20 do 25 odsto onih koji nisu vakcinisani a da će, ukoliko do toga ne dođe, biti predložene nove mere", izjavio je danas epidemiolog Branislav Tiodorović.

Građani Srbije bi definitivno trebali da se ugledaju na Portugal i zemlje sa vispokim stopama vakcinisanih.