SIDNEJ IZAŠAO IZ LOKDAUNA: Ponovo rade kafići, restorani i teretane! Život se polako vraća u normalu!

Kafići, restorani i teretane u Sidneju otvorili su danas vrata za svoje klijente koji su kompletno vakcinisani, nakon gotovo četvoromesečnog lokdauna, jer Australija planira da počne da živi sa koronavirusom i da postepeno ponovo otvara svoju ekonomiju.

Neki pabovi u Sidneju, najvećem australijskom gradu, otvoreni su minut posle ponoći, a prijatelji i porodice okupili su se na ponoćnom pivu, sudeći prema slikama sa društvenih mreža i televizijskim snimcima, prenosi agencija Rojters.

"Vidim to kao dan slobode, to je dan slobode. Izvodimo naciju iz ove pandemije, ali će to biti izazov", izjavio je premijer australijske države Novi Južni Vels Dominik Perote novinarima u Sidneju.

Upozorio je, međutim, da će broj infekcija porasti nakon ponovnog otvaranja.

Dok je stopa vakcinacije sa dvostrukom dozom u Novom Južnom Velsu kod ljudi starijih od 16 godina preko 74 odsto, u susednom Kvinslendu, čije granice prema Novom Južnom Velsu ostaju zatvorene, stopa vakcinacije iznosi samo 52 odsto.

Perote je proglasio kraj blokada u Novom Južnom Velsu i snažno podržao ponovno otvaranje u Sidneju, čijih je više od pet miliona stanovnika izdržalo stroga ograničenja uvedena sredinom juna nakon izbijanja visoko zaraznog delta soja korona virusa.

Epidemija se od tada proširila na Melburn i Kanberu, primoravajući tamošnje vlasti na uvođenje karantina.

Novi Južni Vels je danas izvestio o 496 novih lokalno stečenih slučajeva korona virusa, što je znatno manje od vrhunca iz prošlog meseca, dok je država Viktorija zabeležila 1.612 novih infekcija, najmanje u poslednjih pet dana.

Novi Južni Vels ima za cilj da dostigne stopu vakcine od 80 odsto krajem oktobra, kada će se ograničenja dodatno ublažiti, ali nevakcinisani, kako je saopšteno, moraju ostati kod kuće do 1. decembra.