'SRAM VAS BILO!' Dr Janković poslao žestoku poruku lekarima antivakserima: MORATE DA ODGOVARATE! Raspirujete požar koji odnosi DESETINE ŽIVOTA

"Budite časni ljudi, preuzmite odgovornost", poručio je anesteziolog iz Niša.

Prof. dr Radmilo Janković, anesteziolog i zamenik direktora UKC Niš prvi je doktor koji tražio da lekar svojim potpisom stane iza reči da pacijentu ne savetuje vakcinaciju i da za to odgovara ako potonji umre. Doktor Janković je to izjavio posle smrti nekoliko trudnica i porodilja u nizu i pozvao je Ministarstvo zdravlja da reaguje, a ono je upravo danas otvorilo i poseban broj telefona preko koga građani mogu da prijave lekare koji ljudima govore da ne treba da se vakcinišu, a Lekarska komora Srbije će ih kazniti i oduzimanjem licence.

Dr Janković sada kaže da nema više ćutanja!

- Krajnje neprihvatljivo da u jednom ovakvom trenutku ozbiljne društvene krize, kada se nažalost većina mojih kolega povlači pred salvom besomučnih uvreda i neprimerenih komentara, koji zasipaju medijski prostor sa različitih strana, ostati nem na jedno, nažalost, autodestruktivno bezumlje koje rezultira tragedijom čitavog naroda - počeo je Janković, pa naglasio:

Ne mogu i ne želim da ćutim! Ne možemo stajati kao nemi posmatrači! To dugujemo našoj velikoj žrtvi, dugujemo svim našim pacijentima koje smo izgubili u ovoj epskoj borbi, a pre svega, dugujemo svojim kolegama koji su u toj borbi položili živote. Dok ovo epsko, besomčno, propadanje naroda nezaustavljivo srlja u potpunu civilizacijsku propast da mi makar iz moralnih i etičkih principa "počistimo prvo stvari u svom dvorištu".

Apsolutno podržavam stav, naveo je dr Janković, da svaki zdravstveni radnik, a naročito lekari i pre svega profesori Medicinskog fakulteta, moraju snositi ličnu odgovornost za činjenje stvari koje osim što su protiv zdravog razuma i medicinske doktrine, direktno ugrožavaju javno zdravlje i živote ljudi.

- Nema više skrivanja iza debelih zidova, kvazi medicinskih udruženja, lažnih profila na društvenim mrežama, popularnih podkastova i jutjub kanala. Potpišite se, kolege imenom i prezimenom, svojom čašću i obrazom, preuzmite odgovornost za raspirivanje požara koji svakog dana besomučno guta na desetine, a uskoro i stotine ljudskih života. Pokažite nam javno, nama koji smo "plaćenici farmakomafije" i sledbenici velike urote svetskih moćnika, koje vi to medicinske dokaze sledite? Na čije stavove se pozivate? Ko je to objavio? Gde je to potvrđeno? Ko je umro od vakcine? Gledali ste neku televizijsku emisiju? Bilo je jako duhovito?! Teslino oružje budućnosti?! Bermudski trougao?! Ma nemojte!!! I svi su se smejali??!! Idite da vidite uplakana lica vaših preumornih, emotivno razorenih kolega u Batajnici, Nišu, "Dragiši Mišoviću", "Bežanijskoj kosi", Kruševcu... Oni su podneli odgovornost i dele je hrabro pred očima izbezumljene i preplašene Srbije. A vi? Sram vas bilo. Budite časni ljudi, preuzmite odgovornost! - istakao je dr Janković.