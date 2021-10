VRAĆAJU SA GRANICA BEZ BUSTERA? Ako nemate treću dozu vakcine možete biti označeni CRVENIM ZNAKOM

U okviru zelenog sertifikata se nakon sedam meseci od primanja druge doze, ukoliko niste primili treću, pojavljuje znak upozorenja.

Oni građani kojima je od revakcinacije prošlo više od šest meseci, a nisu primili treću buster dozu vakcine protiv kovida 19 mogu imati probleme prilikom putovanja u inostranstvo. Naime, očitavanjem kju ar koda na zelenom sertifikatu, na ekranu se pojavljuje crveni znak zabrane koji može da sugeriše da ovaj dokument u tom slučaju nije validan.

Zeleni sertifikat

Kako se navedi na sajtu e-uprave, u uputstvu za dobijanje ovog dokumenta koji bi vakcinisanim građanima Srbije trebalo da olakša putovanja, crveni status dobijaju osobe koje imaju pozitivan PCR ili antigenski test u poslednjih 14 dana (bez obzira na to da li su vakcinisani ili imaju podatak o preležanoj bolesti), kao i osobe kojima je prošlo više od sedam meseci od druge doze vakcine. Na taj način, svi oni koji su se odazvali imunizaciji i do sada uredno primili dve vakcine našli su se u situaciji da pre odlaska u inostranstvo ipak pripreme i negativan test, jer bi se sigurno našli u situaciji da moraju da objašnjavaju "znak upozorenja” koji se pojavljuje prilikom skeniranja koda, bez obzira na to što na njemu stoji da je dokument validan, piše Politika.

Na sajtu Ministarstva spoljnih poslova jasno je navedeno u koje zemlje građani Srbije mogu da putuju i šta je od dokumenata neophodno. U javnosti se neprekidno govori o zelenom sertifikatu koji potvrđuje da je neko vakcinisan sa dve doze, ali i da li je u prethodnom periodu preležao virus ili bio testiran, kao i da je to dovoljan dokument za prelazak preko granice.

Međutim, niko od nadležnih do sada nije saopštio da oni koji, iz bilo kog razloga nisu primili treću dozu vakcine, imaju "zabranu” prilikom skeniranja zelenog sertifikata.

U e-upravi su juče, na pitanje, da li je moguće putovati u inostranstvo sa dokumentom na kome se očitava crveni znak zabrane, odgovorili da je ovakav zeleni sertifikat važeći i da sadrži informacije o obavljenoj imunizaciji. Međutim, čak i ako je tako i ako je ovo upozorenje samo podsetnik za građane koje čeka buster doza, na granici bi ih u najmanju ruku dočekalo neprijatno iskustvo objašnjavanja kako su oni vakcinisani iako se tako ne čini. Vrlo moguće je da bi bili i vraćeni sa granice.

Na primer u Sloveniji, građanima se obavezno pre ulaska u bilo koji objekat – hotele, prodavnice, tržne centre, skeniraju kju ar kodovi koji potvrđuju podatke neophodne za ulazak u te objekte. Juče je ovakav kod, sa znakom upozorenja, prosleđen jednom hotelu u Ljubljani odakle je stigao odgovor da je ulazak, bez negativnog testa, nemoguć.

Direktor Jute Aleksandar Seničić rekao je da se ovaj problem pod hitno mora rešiti jer nije donet nijedan dokument koji obavezuje građane da moraju da prime i treću dozu vakcine.

- Teško bi bilo objasniti bilo kome na granici da je reč o validnom dokumentu. U EU buster doza nije obavezna i građani Srbije koji su vakcinisani i revakcinisani protiv kovida 19 trebalo bi da nesmetano putuju u zemlje koje priznaju zeleni sertifikat. Čak i ako je sistemski tako rešeno da se oni upozore da je vreme da prime treću vakcinu, to nikako ne bi trebalo da se ovako otvoreno ističe na dokumentu koji je 'zdravstveni pasoš' - naglasio je Seničić.

Autor: