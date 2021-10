SVE NEDOUMICE O KOVID PROPUSTNICAMA RAZJAŠNJENE! Stručnjaci pojasnili određene detalje o načinu funkcionisanja

Nekoliko pitanja ostala su nejasna nakon obraćanja predsednice Vlade i Kriznog štaba.

Kovid propusnice su postale naša realnost. Nakon što je premijerka Srbije Ana Brnabić obelodanila novu odluku Kriznog štaba da se kovid propusnice uvode od subote u 22 sata u ugostiteljskim objektima, javnost se zapitala kako bi sve to moglo da izgleda u praksi?

Nekoliko pitanja ostala su nejasna nakon obraćanja predsednice Vlade i Kriznog štaba, a među njima prvo i osnovno, ko će i na koji način kontrolisati poštovanje novouvedene mere, dok sa druge strane, nije do kraja jasno da li svi oni koji već imaju digitalni zeleni sertifikat moraju da vade novi preko e-Uprave ili ne?

Od nadležnih institucija se čekala zvanična Uredba da je mera predložena na Kriznom štabu usvojena, pa da se krene u realizaciju iste.

Ipak, juče su kroz medije stručnjaci pojasnili određene stvari koje bi mogle biti od pomoći građanima.

Ko će kontrolisati?

Kako je već bilo navedeno i nakon sednice Kriznog štaba, mere bi trebalo da kontrolišu različiti inspekcijski organi na čelu sa komunalnom milicijom i komunalnim inspektorima. Pretpostavlja se da će tu ulogu na sebe po različitim ugostiteljskim objektima preuzeti i kovid redari.

Kako je epidemiolog i član Kriznog štaba dr Predrag Kon juče naveo, pripreme za kontrolu su već izvršene.

- Urađena je edukacija i pripreme za sve inspekcije i ljude u okviru komunalne policije koji će raditi na kontroli. Zaoštravanje kontrole je najvažnije. Mi iz Kriznog štaba smo tražili da javno bude objavljeno ko mere krši. Dakle, nisu dovoljne novčane kazne - kazao je epidemiolog.

Kako će izgledati kontrola?

Takođe, epidemiolog je pojasnio kako bi kontrolisanje od subote u 22 sata trebalo da izgleda.

- Kovid propusnice su jedan od dugotrajnih pokušaja rešenja problema. One će se za početak koristiti u ugostiteljskim objektima posle 22 sata. To su prvenstveno noćni klubovi, to je početak primene. Imate mogućnost da kovid propusnicu imate u papirnoj formi ili preko svog mobilnog telefona. Samo skeniranje QR koda pomaže onome ko to kontroliše da li će učitano biti zeleno ili crveno i na osnovu toga da li onaj ko je priložio propusnicu može ili ne može da bude u ugostiteljskom objektu - kaže dr Kon.

On pojašnjava da onaj kome je QR kod očitan i pokazuje zeleno, dakle da je validan, on može da prisustvuje, onaj kome se očita crveno, biće vraćen.

Kovid propusnice neće imati fotografije, već će redari i druga ovlašćena lica moći da zatraže na uvid lični dokument sa fotografijom uz propusnicu, kazala je predsednica Vlade nakon održane sednice.

Papirna i digitalna forma

Kako je premijerka juče i navela sertifikat može biti u papirnoj ili digitalnoj formi.

Ona je objasnila, validan kovid sertifikat podrazumeva potvrdu o primljenoj drugoj ili trećoj dozi vakcine ne stariji od sedam meseci, negativan PCR test ne stariji od 72 sata, negativan antigenski test koji je validan 48 sati, ili potvrdu o preležanoj koroni ne stariji od sedam meseci.

Iako iz e-Uprave još uvek nisu izašla obaveštenja, premijerka je juče pokazala primer kovid sertifikata u papirnoj formi. Po svemu sudeći, on je isti kao i digitalni sertifikat koji su građani ranije uzimali za putovanja. Tako, može se očekivati da će već postojeći sertifikat biti validan, te da je najvažniji QR kod koji svaki pojedinac ima na digitalnom sertifikatu.

Na današnjoj sednici Vlade, u konsultaciji sa Kriznim štabom za zaštitu zdravlja stanovništva od zarazne bolesti Covid-19, doneta je odluka da će kovid propusnica biti validna i u slučaju posedovanja na Digitalnom zelenom sertifikatu i pozitivnog testa na antitela (IgG), ne starijeg od tri meseca i urađenog u laboratoriji u javnoj svojini koji dokazuje dovoljno visok stepen zaštite u slučaju preležanog kovida.

Nakon Uredbe trebalo bi da bude poznato da li će se aktivirati i određena aplikacija kojom će biti olakšana kontrola.

Šta će biti sa zaposlenima?

Mnogi su se nakon donete odluke zapitali da li će kovid propusnice morati da imaju i zaposleni u ugostiteljskim objektima, kao i kako će to funcionisati na svadbama gde slavlja počinju mnogo pre 22 sata.

Upravo to je pojasnio danas epidemiolog dr Predrag Kon.

- Svi oni koji posle 22 časa budu angažovani moraće biti vakcinisani ili testirani PCR ili antigenskim testom - jasan je bio epidemiolog.

Predstavnik zaposlenih u event industriji Boško Bubonja naveo je juče da slična praksa već postoji u pomenutoj oblasti.

- Mi smo našim zaposlenima u event industriji sugerisali, iako to nije bilo obavezno, da samo ljudi koji su na neki način imunizovani rade. Nije problem da nekog kog istestirate u četvrtak ili petak i da on radi u subotu i nedelu. To nije problem - kazao je Bubonja.

Na pitanje novinara kako će izgledati testiranje gostiju na svadbama, te da li će u praksi inspektor moći da kaže: "Gospodine mladoženja, napustite svadbu, nemate kovid propusnicu..", doktor Kon je dao nedvosmislen odgovor.

- To što to čudno zvuči je jedna stvar, ali drugo je što se na taj način sprečavaju tragedije - zaključio je on.

Kada kreće kažnjavanje?

Nakon sastanka predsednice Vlade Ane Brnabić sa nadležnim službama, odlučeno je da se sa kažnjavanjem krene od ponedeljka 25. septembra.

U subotu i nedelju će sve inspekcije biti na terenu, kako bi, zajedno sa ugostiteljima, proverili u praksi kako funkcioniše sistem. Ova odluka je doneta iz razloga pružanja dodatnog vremena ugostiteljima, kako bi pronašli što bolji i efikasniji sistem organizacije i kontrole kovid sertifika.

Hrvatska i Slovenija

Kako su obe zemlje članice Evropske unije, u njima je početkom jula uveden jedinstven evropski "digitalni kovid sertifikat". Iako su ove potvrde prvenstveno zamišljene kao olakšica za kretanje unutar bloka, i Hrvatska i Slovenija, kao i mnoge druge zemlje, prenamenile su ih u neku vrste "karte za normalan život".

Vlada Slovenije je sredinom jula odlučila da organizatori većih okupljanja, poput koncerata i sportskih dogadaja, kao i ugostitelji, posebnom aplikacijom kontrolisati da li su posetioci zaštićeni, odnosno da li su vakcinisani, preboleli kovid ili imaju negativan test.

Turistički i ugostiteljski objekti, kulturni i sportski događaji, kockarnice, sajmovi i javna okupljanja preko 100 ljudi na zatvorenom, omogućeni su za osobe starije od 18 godina koje su vakcinisane ili mogu da ponude dokaz o negativnom testu na kovid. Kako bi podstakla vakcinaciju, Slovenija je ukinula besplatno testiranje, osim za zaposlene u sektorima u kojima je testiranje obavezno za nevakcinisane.

U Hrvatskoj kovid propusnicu mogu da dobiju svi koji su primili barem jednu dozu vakcine, one važe 270 dana i mogu se koristiti za koncerte, klubove na otvorenom, sportska dešavanja... U najpogođenijim zonama u zemlji uvedena je zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja na kojima je prisutno više od 50 osoba ukoliko nemaju kovid potvrdu. Ako se radi o okupljanjima na kojima sve osobe imaju kovid potvrde, dozvoljen broj okupljenih je 1.000 osoba.

Posebna ograničenja uvedena su za svadbene svečanosti, gde bez kovid potvrde može da učestvuje maksimalno 15 osoba, a za sve svadbe sa više od 15 osoba, učesnici moraju da imaju te potvrde.

Severna Makedonija

U Severnoj Makedoniji od 16. avgusta je za odlazak u ugostiteljske objekte, na koncerte ili utakmice obavezna potvrda o vakcinaciji ili o preležanom kovidu-19. Prema odluci vlade u Skoplju, zbog ubrzanog širenja virusa zabranjen je rad zatvorenih delova ugostiteljskih objekata, a za sedenje u otvorenim delovima kafića, restorana i klubova stariji od 18 godina moraju da imaju potvrdu o bar jednoj primljenoj dozi vakcine.

Osim za kafiće, restorane ili noćne klubove, kovid sertifikat je neophodan i za sve vrste proslava, koje se mogu organizovati samo na otvorenom, svadbe i krštenja, kao i za koncerte, seminare, konferencije, kulturne i sportske događaje.

Crna Gora

Crna Gora je od 30. jula dobila Nacionalnu digitalnu kovid potvrdu, koja je kasnije prihvaćena i u EU.

U noćnim klubovima, diskotekama i u unutrašnjosti ugostiteljskih objekata moći da borave samo oni koji ispunjavaju određene uslove - da su primili najmanje jednu dozu vakcine, da su preležali kovid ili da imaju negativan test ne stariji od 180 dana. Ne prihvataju se ni brzi antigenski test niti test na antitela.

Pod istim uslovima omogućava se prisustvo sportskim manifestacijama na otvorenom i zatvorenom.

Digitalna Kovid potvrda je validna samo uz važeći dokument, kao što su lična karta ili pasoš. Digitalna kovid potvrda je besplatna i dostupna je u papirnom ili digitalnom obliku, koji se može čuvati u telefonu.