NOVE ANTI-KOVID MERE NA JUGU SRBIJE! Građani će moći da se slobodno šetaju do PONOĆI

Političke strukture u Prištini sz na sastanku u petak donele odluku o opštim i posebnim merama za kontrolu, sprečavanje i borbu protiv pandemije kovid-19, a osim što su neka ograničenja ublažena nema većih promena u odnosu na ono što je već na snazi.

Građani će imati pravo da se slobodno kreću do 00.00 časova, a ne do 22 časa, kako je važilo do sada, prenosi prištinska ''Koha ditore''.

Još su na snazi mere obaveznog nošenja maski , a ugostiteljskim objektima je dozvoljen rad od 5 do 23 časa, a ne kao ranije, kada su mogli da rade do 21.30.

Dozvoljava se okupljanje do 70 osoba na otvorenom i do 30 osoba u zatvorenim prostorijama.

Nastava će se od sada redovno odvijati u svim predškolskim i dnevnim boravcima, a uz fizičko prisustvo predviđeno je da se nastavni proces od sada odvija u svim ustanovama preduniverzitetskog obrazovanja, kao i u visokoškolskim ustanovama, pod uslovom da grupe od preko 50 ljudi budu prostorima gd zauzimaju najviše 50 odsto kapaciteta.

Sahrane su dozvoljene samo uz učešće uže porodice, uz održavanje fizičke distance od jednog metra.

Na snazi ostaje mera posedovanja potvrde o primljenoj vakcini protiv korona virusa ili negativan test prilikom ulaska u institucije, ugostiteljske objekte i tržne centre.

Ističe se da su nove mere usvojene u skladu sa podacima o epidemiološkoj situaciji koja je stabilna, ali rizik ostaje jer delta soj nastavlja da dominira, i preporukama Instituta za javno zdravlje, u cilju očuvanja zdravlja i sprečavanja širenja korona virusa.