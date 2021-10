ODMAH IDITE KOD LEKARA AKO OSETITE OVE SIMPTOME: Kardiolog otkrio sve o KOMPLIKACIJAMA kovida i bolu u grudima!

Kardiolog dr Srđan Bošković objasnio sve o trombozi i upali srčanog mišića - najčešćim komplikacijama koje se javljaju posle korone.

Korona virus je nepredivdiva bolest. Ne samo što se ne zna kako će se sama bolest razvijati, već se ne zna tačno ni kakve sve posledice može da ostavi. Jedna od komplikacija koja se relativno često javlja je tromboza, a kardiolog dr Srđan Bošković razjasnio je sve o tome.

"Mi to ne znamo koliko često se javlja tromboza, ali očigleno je relativno često jer je kovid sistemska infekcija, odnosno zahvata celo telo. Ono što su Englezi radili još na početku prošle godine pokazali su da u 85 odsto teških kliničkih slučajeva imamo jasne znake tromboze nekih od delova plućnog vaskularnog korita", rekao je dr Bošković, pa dodao da je veliki problem što može da se javi dosta dugo nakon preležanog kovida.

"Imali smo majku našeg kolege, koja je preležala jednu benignu formu kovida, koja je došla sa velikim ugruškom u plućnom koritu, jedva smo je izvukli. Četiri nedelje posle kovida je ona to dobila, ali može da se desi i nekoliko meseci posle kovida".

Kardiolog je objasnio koji simptomi mogu da upozore na trombozu.

"Ona je imala klasične simptome velike plućne embolije, tj. zapušenja cirkulacije u plućima – nije mogla da diše, onesvestila se sa bolovima u grudima i to su stvari koje kada prepoznate, odmah morate da se javite lekaru".

Dr Bošković kaže da je bilo i nekih slučajeva veoma mladih ljudi koji su dobili šlog ili infarkt nakon preležane korone, ali da još uvek nema prave statistike koja bi mogla da to poveže sa kovidom.

On ističe i da D-dimer nije dobar pokazatelj tromboze, ali i da ne postoji nikakav rani znak koji bi mogao da upozori na ovu komplikaciju.

"Za trombozu ne postoji nikakav rani znak. Postoje ljudi koji su skloni tome – gojazni, starije osobe, koji se slabije kreću... Ali nemamo parametar pomoću kojeg možemo da znamo koji pacijent je sa visokim rizikom od tromboze".

Pored tromboze, komplikacije koje se javljaju posle korone su upala srčanog mišića i srčane maramice, a dr Bošković kaže da su te komplikacije mnogo češće od tromobze.

"To je mnogo češće nego tromboza. Mi sada pričamo o velikim brojkama, imamo po 7.000 zaraženih na dnevnom nivou i strašno je ako jedan ili dva od tih 7.000 završi sa infarktom ili plućnom embolijom, zato što je to na mesečnom nivou 30, na godišnjem 365 ljudi sa teškim komplikacijama. Što se tiče upale srčanog mišića, to je mnogo češće, ali benignije nego ova trombotična komplikacija. Nama se sada vrlo često javljaju osobe 'našli su im malo tečnosti oko srca' ili imaju povremeno preskoke srca. Svaki virus izaziva jednu vrstu upale srčanog mišića".

Kardiolog kaže da se upala srčanog mišića "teško dijagnostikuje, može pomoću magnetne rezonance", i savetuje ljudima koji su preležali kovid da ne preteruju u fizičkim aktivnostima.

"Naš savet je da ljudi dok se ne osećaju sasvim dobro posle kovida ne idu da vežbaju, da se bave fizičkim aktivnostima itd. To ne znači da sede kod kuće, ali da ukoliko su išli u teretanu ili na planiranje, to stave po strani dok se ne osete apsolutno dobro".

Mnogi se žale da posle korone osećaju probadajuć bol u grudima, a dr Bošković otkriva da li je to opasno.

"Bolovi poput probadanja u grudima su posledica zapaljenja plućne maramice. Kovid je kao i svaka virusna infekcija lociran na periferiji pluća i ona uvek zahvata plućnu maramicu. I to kad udahnete pa vas jako zaboli ili taj pojasni bol, to je potpuno normalno posle kovida i to prolazi na brufen ili paracetamol", kaže kardiolog, dodajući da trajanje ovog bola zavisi od osobe – "što je klinička slika bila teža, to traje duže".