NA KOGA SE ODNOSI NAJNOVIJA PREPORUKA ZA BUSTER DOZU! Evo ko treba da primi vakcinu posle četiri meseca

Nacionalni komitet izdao je preporuku da se buster doze daju pet meseci za mRNK i vektorske vakcine, odnosno četiri meseca za inaktivisane vakcine.

Nakon preporuke Nacionalnog stručnog komiteta za imunizaciju da bi vakcinisani građani u Srbiji uskoro trebalo da primaju treću dozu vakcine protiv korone četiri meseca nakon revakcine "sinofarm" vakcinom i pet meseci nakon druge doze cepiva "fajzer", "astra zeneka" ili "sputnjik", virusolog dr Tanja Jovanović, članica Kriznog štaba, rekla je da ta preporuka važi za pacijente koji boluju od dijabetesa, hroničnih bolesti srca, pluća, bubrega, jetre, ali i za osobe starije od 80 godina.

- Preporuka je da razmak između primo vakcinacije (druge doze vakcine, odnosno treće doze kod osoba s teškim formama primarnih i sekundarnih imunodeficijencija) i buster doze vakcine protiv kovida 19 bude pet meseci za mRNK i vektorske vakcine, a četiri meseca za inaktivisane vakcine i da se buster doza primenjuje kod svih osoba koje su dobile primo vakcinaciju protiv korone - kazala je dr Jovanović:

- Tu spadaju osobe sa urođenim stanjima koja dovode do slabog imunskog odgovora ili stečenim deficijencijama zbog hroničnih oboljenja koje utiču na kvalitet imunskog odgovora. To su sve one bolesti koje predstavljaju komorbiditete za teške forme oboljenja, kao što su dijabetes i druge metaboličke bolesti, kao i teške hronične bolesti srca, pluća, bubrega, jetre i drugih vitalnih organa, kao i osobe starije od 80 godina. Za trudnice je preporuka primo vakcinacija, kao i za decu od 12 i preko 12 godina.