SOBA BROJ 7 KRIJE DOKAZ: Marko ima 35 godina, a Nenad 86. Obojica imaju koronu, ALI JEDNA STVAR ČINI OGROMNU RAZLIKU

Na ulazu te sobe broj 7 Marko Buković salutira komandantu bolnice, pukovniku doc. dr Ivi Udovičiću, koji nas provodi kroz crvenu zonu. Nasmejan. A samo do pre neki dan nije bilo tako.

- Bio sam na ivici života i smrti. Hvala doktorima i osoblju, iščupali su me. Nisam verovao da korona može ovako da udari. Ne mogu se iskajati što se nisam vakcinisao. Samo da izađem pa da to obavim! A supruga bila pametna, vakcinisala se, pa od korone šmrkljala i imala malo temperaturu, praktično ništa - priča nam Marko, koji je bio na NIV (neinvazivnoj mehaničkoj ventilaciji), respiratoru s celom, tzv. ful fejs maskom preko lica, gde si svega svestan, što se nekad čini još crnjim od intubiranja.

Krevet pored - Nenad Jeknić (86), pukovnik u penziji, nekadašnji sudija Vrhovnog suda.

- Evo vam čist dokaz - 86 godina, težak bubrežni bolesnik, težak srčani bolesnik, rak prostate, život ga namučio... ali vakcinisan. Ovde je samo zbog tih pratećih bolesti. I nema kiseonika, i nije bio na intenzivnoj. A Marko mlad, zdrav, nevakcinisan, mislio je da mu korona ne može ništa, pa završio na respiratoru. Jedva pregrmeo. Kad dođeš do respiratora, to je lutrija - pola ode tamo, pola ovamo - priča dr Udovičić.

Pre korone ovde beše operaciona sala, a sad je tu i Nebojša Pantić (62). Nevakcinisan, naravno. Na mašini. Doduše, privremeno skinut na običnu masku, dok ga inhaliraju. - Evo, sad sam baš zvao moje da im kažem - ima cela kuća da se pelcuje, i tačka! Našli smo mi da izmišljamo 'oćemo ili nećemo vakcinu. Sećam se variole vere - sretnu te na ulici, ščepaju i ubodu! Ne pitaju! Ma mislio sam da sam gotov. I šećer i kilogrami. Muke žive i ovim ljudima i nama. Hvala do neba - ne staje Pantić, pa će mrtav ozbiljan: - Ali, doktore, rekoh vam ide Mitrovdan, puštajte me da proslavim! Ima klopu da donesem za celu bolnicu, znaš kakvu! Doktor uzima "ful fejs" masku. - Ajde, da budeš dobar na mašini, i biće i otpust. - Joj, doktore, samo nemoj tu, ko boga te molim. Vidiš da mi ništa ne fali ni sa ovom, super sam. - Moraš, ako hoćeš za Mitrovdan kući - sa osmehom će dr Udovičić.

On je za pacijente ili "njihov Ivo", ili "komandant".

- Komandant je uvek tu kad treba, i kad jesu i kad nisu vizite. Odgovornost i ljudskost na najvišem nivou u armiji - po pe-esu će pukovnik Jeknić, koji se pridiže da pozdravi doktora-vojnika.

A i uistinu, dr Udovičić svakog zna u dušu. I svaki detalj njihove bolesti. I svima prilazi s osmehom. A tako ga i dočekuju. Oni koji to mogu.

- Trojica vas je bilo istovremeno na respiratoru - okreće se doktor Marku - po godina razlike, od 34, 35 i 36 godina. Na svu sreću, svi ste preživeli. Imali smo vas 20 mlađih od 40 godina. Svi nevakcinisani. Nažalost, preminuo je mladić od 31 godine. I svi vi ste dokaz kako mladi i nevakcinisani mnogo gore i teže prolaze nego čak i ovi stariji sa puno bolesti koji su vakcinisani. Zato su i cele porodice stradale u ovom talasu. I svi preminuli mlađi od 50 godina nisu bili vakcinisani. Bez izuzetka. Dok stariji vakcinisani koji umru, preminu zbog drugih, osnovnih bolesti.

U posebnoj sobi intenzivne i dve nevakcinisane gospođe. Izolovane. Svetlana Milenković ima 72 godine. - Što se mene tiče, može vakcina i odmah. Dajte mi je sad! Ne mogu da dišem. Jao, jao - kuka, pa se zakašlja. Pored je i Biljana Dušenović (69), odvajali je, pa morali i da vraćaju na respirator. - Kajem što se nisam vakcinisala. Jednostavno, prođe mi vreme. Plaža, sunce, pa eto posle ću, i stiže me korona. Sad sve molim da se vakcinišu - Biljana će. - E, plaža bila najvažnija - dr Udovičić će.

Koju sobu ispred nalazimo Sašu Mitića. Četrdeset mu je godina. Nakačen na 10 litara kiseonika. Banja, što bi naš narod reko. Pored isključen respirator - pobedio ga je. Iza paravan i drama. Beli skafanderi trče, žena izgleda ni živa ni mrtva...

- Dođe mi da plačem kad se setim kako mi je bilo. Nisam mislio da mi korona išta može. A posle svega, samo da mi doktor kaže kad mogu da primim vakcinu. Sedmoro nas je u kući - troje dece, supruga, roditelji, svi zaraženi. Žena nevakcinisana, al' dobro prođe. Roditelji vakcinisani, ništa im ne bi od korone. A ja - jedva preživeh. Ne smem ni da mislim šta je moglo biti - roditelji da izgube sina, a moja deca da ostanu bez oca. Da može cela Srbija da vidi ovo, drugu bismo pesmu pevali - okrenuo ploču i Saša.

S apetitom sad jede sendvič. Sve je lakše.

- Tako je sa svima. Svako ko bude i na običnom kiseoniku, a kamoli respiratoru, promeni mišljenje. Čak i najokoreliji, koji su tvrdili da korona ne postoji, kad vide cimere, smrt i crne džakove u kojima ljudi završavaju, odmah pitaju: "Doktore, kad mogu da se vakcinišem?" - veli dr Udovičić.

Kraj prozora druge sobe je Milorad Stanivuković (72). Nevakcinisan. A što - malo je duža priča, veli. Ne bi o tome. Kajanje je sad uzaludno. Sunca ni meseca nije video 65 dana! Pregrmeo i respirator. Vakat mu je da izlazi. Al' ne kući.

- Do pre tri meseca sam igrao tenis. Zdrav i prav. A sad - užas. Jesam li se izvukao, doktore?

Milenko Krstanović ima 63 leta. Preživeo je respirator. I on bi sad na pelcovanje, rado. Ali strah za život nije imao. Jer tuga je njegova golema. - Žena mi je u decembru imala srčani udar, za Novu godinu su joj odsekli nogu, u maju je preminula. I kad sam bio na respiratoru, mislio sam ili ću ostati živ, ili biti sa svojom dragom - zaplaka se. Pobegosmo, da ne vidi sažaljenje...

- Ma izvukao si se. Samo moraš na Kliniku za pulmologiju jer ti je virus toliko oštetio pluća ne možeš da živiš bez kiseonika. Obezbediće ti koncentrator kiseonika i kući ćeš s njim. Do toaleta ćeš verovatno moći bez kiseonika. A sa 65 dana u postelji rekorder si ove bolnice - kaže mu dr Udovičić.

- Jeee, rekorder - od muke podiže ruke u pesnicu i s osmehom nas isprati.

Muka preteška je na intenzivnoj, tu je 16 od 117 pacijenata ove krcate bolnice. Ali svega dvoje od njih 16 je vakcinisano - stari su baš i bolesni. Gospođa od 83 godine i pre kovida bila je prikačena na kiseonik zbog teške opstruktivne bolesti pluća. I da je htela, nije mogla iz kuće, ali njoj je neko doneo pakao. Pored, deka istih godina. I on intubiran. Ali on vakcinu nije želeo. A tu je i čovek od 72 leta. Sklupčan na krevetu, mršav, dah jedva hvata, maska čini se veća od njegovog lica. Na 100% protoka kiseonika. Na milimetar od intubiranja. Nevakcinisan.

- Najgore je kad si svestan, a ne možeš da dišeš. Agonija. I sve vidiš oko sebe - dr Udovičić će.

JAVLJA DOKTORU DA SE PELCOVAO

Predrag Jerotić (62) iz Lazarevca već tri nedelje je u bolnici. Na NIV. - Živ sam samo zahvaljući ovim ljudima. Nisam vakcinisan, sad se kajem, vidim da sam pogrešio. I to će biti rešeno, samo da rešim ovo. Obećao mi Ivo do kraja nedelje kući. - Obećao je da će se vakcinisati i da će mi javiti kad to uradi - kaže dr Udovičić.