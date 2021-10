ZAPREPASTIĆE VAS RAZLIKA! Pogledajte kako izgledaju SNIMCI PLUĆA NEVAKCINISANIH I VAKCINISANIH koji se bore sa koronom! (FOTO)

Fotografije je doktor podelio i na svom Tviter profilu, a izjave je preneo britanski "Sun".

- Jedini ljudi koji se zaista razbole su ljudi koji nisu vakcinisani. Oni često zahtevaju respirator i kiseonik, posebno oni pacijenti sa rendgenskim snimkom koji vidimo - naglasio je doktor Durani za pomenuti britanski portal.

Kada su u pitanju oni pacijenti koji su neophodne doze vakcina primili, slika njihovih pluža daleko je jasnija i povoljnija.

- Snimak vakcinisanih pacijenata zaraženih pokazuje više protoka vazduha, pri čemu je veći deo pluća obojen u crno, što znači da nema ili ima izuzetno mala oštećenja - rekao je doktor.

When you make medical decisions



You can listen to an NBA player who believes the earth is flat.



You can listen to the host of fear factor who used to make people eat bugs for money



You can listen to politicians 🙄



Or you can listen to your doctors👇🏽https://t.co/az1mGVZtsC