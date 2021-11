PROFESOR KOČOVIĆ DONOSI OHRABRUJUĆE VESTI! U pitanju je NOVA GODINA - Da li će nam se OVO zaista može dogoditi? (FOTO)

Danas smo 16- ta najzaraženija zemlja na svetu, a jedno vreme bili smo prvi.

Prema informacijama Ministarstva zdravlja u vezi sa korona virusom u Srbiji, juče je registrovan broj od 3.822 osobe novozaražene korona virusom.

Inače, evo situacije sa brojem zaraženih iz prethodnih dana:

11. novembar - 3.998 10. novembar - 4.606 09. novembar - 5.103 08. novembar - 4.348 07. novembar - 3.888 06. novembar - 4.804

Profesor informacionih tehnologija Petar Kočović koji od početka pandemije analizira situaciju u kojoj se Srbija nalazi rekao je da po svemu sudeći možemo da očekujemo da će četvrti talas da traje do 15. januara i da se on, ako se nastavi ovim tempom, više neće pomerati.

Danas smo 16- ta najzaraženija zemlja na svetu, a cele dve nedelje smo pre mesec dana smo bili najzaraženiji na celom svetu, rekao je on.

- Sada je već prošlo 3/4 dana talasa. Nazire u se kraj, a prognoze su stabilnije. Ako ovim tempom brojke nastave da padaju, oko Nove godine možemo da se nadamo da će broj zaraženih biti oko 700 do 1.000 stanovnika, a tamo na brojka ispod 100 zaraženih mogla bi da padne posle Nove godine - kaže Kočović za Kurir.

On je naveo da iako se našalio, to zaista i misli, da je bolje da nam sneg kasnije padne, da skijališna sezona ne bi pokvarila trend koji sada imamo, a koji ohrabruje. Takođe navodi da bi mogli da nas pozaražavaju turisti ako im se omogući dolazak ovde na proslavu Nove godine, ali da je o tome ipak prerano razmišljati. Slika koju do sada imamo svakako je ohrabrujuća.

