KOD OVE GRUPE LJUDI SE NE RAZVIJAJU ANTITELA NAKON VAKCINE: Doktorka sve objasnila - bez obzira na to su ZAŠTIĆENI!

Dr Ljiljana Sofronić Milosavljević objasnila sve o antitelima nakon vakcinacije ili preležane korone!

Otkako je počela vakcinacija protiv korona virusa, mnogo se govori o antitelima, a ljudi neretko na svoju ruku posle vakcinacije odlaze da provere odgovor svog organizma na imunizaciju.

Institut za primenu nuklearne energije (INEP) je jedina ustanova iz koje država priznaje proveru antitela, a dr Ljiljana Sofronić Milosavljević sa Odeljenja za imunologiju i parazitologiju INEP kaže da je interesovanje za proveru antitela veliko.

- Antitela mogu da se detektuju bez obzira na to da li su ljudi preboleli ili su vakcinisani i to je važno da bi, kada se proširi primena kovid pasoša, mogli da žive i ponašaju se normalno - rekla je dr Sofronić Milosavljević.

Ona je istakla i da nemanje antitela nakon vakcinacije ne znači da osoba nije zaštićena.

- Da li imamo ili nemamo antitela, to je druga priča. Ako je neko vakcinisan i nema antitela, to zavisi od njegovog imunskog odgovora, to ne znači da on nije zaštićen. Kao što sam i ranije pominjala, B ćelije, B limfociti produkuju ta antitela, ali postoje druge ćelije, to su T limfociti koje su sposobne i najvažnija uloga u odbrani od virusnih infekcija je da ubijaju ćelije zaražene virusom. Tako da, ta odbrana postoji i apsolutno imamo dve ruke u toj odbrani, jedno je taj urođeni imunski odgovor koji se javi u prvom kontaktu s virusom za one koji nisu vakcinisani i koji našem organizmu da vremena da krene drugi, stečeni odgovor, koji je mnogo efikasniji u samoj odbrani. Ukoliko je neko vakcinisan, on će brže i lakše podnositi svaki naredni kontakt sa virusom - naglašava doktorka.

Kada je reč o trajanju imuniteta, ona kaže da, kako se pokazalo, imunitet posle preležanog kovida može da traje i do godinu dana.

- Imali smo Evropski imunološki kongres u septembru, gde je bilo jasno da ljudi koji su imali lakšu kliničku sliku, preležali kovid, da njihov imunitet može da traje čak i do godinu dana. Međutim, predostrožnosti radi, pošto on vremenom slabi, i tim ljudima se preporučuje vakcinacija, dok oni koji su vakcinisani, taj odgovor je za nijansu slabiji, ali je dobar i potrebno ga je češće podsećati. Sada se ti intervali čak i skraćuju, ali je sve to u cilju da bi klinička slika bila što blaža.

Referentne vrednosti antitela

Kada osoba odluči da proveri nivo antitela, koliki broj antitela znači da je osoba zaštićena, pojasnila je doktorka iz INEP-a.

- Bitno je da samo zna da li ima antitela, a koliko ih ima, to je manje važno. Iznad referentnih vrednosti se računa da neko ima antitela. Ali, ako je neko vakcinisan a nema antitela, to je pitanje za nas imunologe jer to ne znači da nema ćelije koje su sposobne da ga brane i apsolutno treba da veruje znanju i iskustvu lekara da njemu vakcina pomaže. To je slučaj nekad sa imunodeficijentnim osobama, sa osobama koje primaju neku terapiju koja uništava B limfocite, pa ljudi nemaju antitela, ali imaju T limfocite koje ih brane od virusa.

