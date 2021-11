DEVOJČICA (15) NA RESPIRATORU NA INSTITUTU ZA MAJKU I DETE: Načelnik pulmologije otkrio u kakvom je stanju!

U ovoj zdravstvenoj ustanovi do sada je petoro dece bilo na respiratru, a jedan dečak je preminuo.

U Institutu za majku i dete „Dr Vukan Čupić“ trenutno je zbog posledica izazvanih korona virusom jedno dete na respiratoru. U pitanju je petnaestogodišnja devojčica, koja se oporavlja.

- Srećan sam što mogu da kažem da je bura prošla. Deca su sve bolje, a jedna devojčica (15) koja još uvek diše uz podršku ventilacije se oporavlja. Ona komunicira i dobro se oseća. Na putu je stabilnog, ali sporog oporavka. Nažalost, i dalje je na ventilaciji, ali i to će, nadam se, uskoro proći. Na Odeljenju imamo još jedno dete na respiratoru, ali to nema veze sa kovidom 19 - kaže za Nova.rs prof. dr Predrag Minić, načelnik pulmologije na Institutu.

U ovoj zdravstvenoj ustanovi koja zbrinjava najmlađe, do sada je petoro dece bilo na respiratru, a jedan dečak je nažalost preminuo.

- Bilo je jako teško, dali smo sve od sebe da spasimo decu. Devojčica koja je se sad oporavlja je i dalje pod našim stalnim nadzorom i neću da kažem da ne brinem, jer briga postoji sve do otpusta iz bolnice. Ipak, nema više onog pritiska oko njenog zdravlja, kao što je bilo do pre par nedelja. Oporavak neće ići brzo, ali ona je sve bolje iz dana u dan i to je najvažnije - naglašava prof. dr Minić.

I u Univerzitetskoj dečjoj klinici Tiršova situacija je znatno bolja u odnosu na period od pre mesec dana.

- Sva su deca stabilno i nemamo nijednog malog pacijenta na respiratoru, što je najbolja vest - kaže za portal doc. dr Siniša Dučić, direktor bolnice u Tiršovoj.

U ovoj ustanovi je, nažalost, prošle nedelje preminula beba, koja je šest nedelja bila na respiratoru zbog posledica zaraze korona virusom.

