MUTIRANA KORONA STIŽE U SRBIJU, A OVO ĆE BITI OKIDAČ! Dramatično upozorenje Kriznog štaba: Preti nam katastrofa!

S obzirom da cela Evropi bukti od delta plus soja, sasvim je izvesno da će i kod nas doći do novog naleta epidemije Gastarbajteri će narednih nedelja u Srbiju doneti mutiranu koronu, upozoravaju domaći stručnjaci!

Zato članovi Kriznog štaba traže da školski raspust počne ranije, oko 20. decembra, i apeluju na građane da se vakcinišu i ponašaju odgovorno u danima slavlja.

Stiže novi udar

Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon upozorava da predstojeći praznici i dolazak građana iz inostranstva koji dolaze u Srbiju mogu biti okidač za pogoršanje epidemije korone.

- Naši građani zbog katoličkog Božića već oko Svetog Nikole dolaze iz zemalja gde sada puca delta plus soj. Izvesno je da će se pojaviti i kod nas. Uz to, zima je period kad su respiratorne infekcije najčešće i prenosi se lako zbog boravka u zatvorenom. Prošle godine se pokazalo da je tako. Virus živi u organizmu čoveka. Okupljamo se u prostorijama gde se greje i u kolektivima se slabije provetrava. Sve to je idealno za pogoršanje trenutne epidemiološke situacije - kaže dr Kon i napominje:

- Baš zbog toga bilo bi dobro da deca ranije odu na raspust, pre dolaska većeg broja ljudi iz inostranstva, kako bi se među tom populacijom smanjili kontakti i zaražavanje. Ministarstvo prosvete se izjasnilo da će se uskladiti. Moramo unapred da pričamo, jer nemamo baš puno vremena. Mi iz medicinskog dela Kriznog štaba mislimo da je korisno da raspust počne ranije, čak i pre Svetog Nikole!

Novi talas

To što nam padaju brojke ne treba da nas zavarava, jer se sve preko noći može okrenuti.

Prema njegovim rečima, pad brojki ne znači da je ovom talasu kraj.

- Mi sada imamo polako spuštanje broja zaraženih, ali smo sedam nedelja imali u proseku po 6.000 obolelih dnevno dok je u okolnim zemljama bilo mnogo više. A sada je obrnuto, i u čitavoj Evropi broje na hiljade zaraženih. Ne možemo posmatrati Srbiju izolovano u odnosu na Evropu. Tako da možemo da očekujemo ponovo više zaraženih! Poštovanja mera, a pre svega više vakcinisanih, jedino to može da spreči - kaže član Kriznog štaba.

Vakcina i odgovornost

Sa njim je saglasan i epidemiolog dr Radmilo Petrović. On apeluje na građane da se vakcinišu i poštuju mere kako bismo sa što većim procentom imunizovanih dočekali zimu i novi talas korone.

- To što nam padaju brojke i što se situacija polako smiruje ne treba da nas zavarava, jer se sve preko noći može okrenuti, pa da opet imamo više od 5.000 zaraženih. Pogotovo imajući u vidu da nam je delta plus soj sve bliži i izvesniji. Idu velike srpske slave, katolički Božić, dolazak gastarbajtera... Sve ono što negativno može uticati na epidemiju. Zato je moj apel svima pre svega da se vakcinišu, zatim i da se ponašaju savesno i odgovorno, da svoje slave proslavljaju u krugu porodice, bez gostiju, bez muzike uživo, grljenja i ljubljenja - kaže naš poznati epidemiolog.

Epidemiolog dr Predrag Kon dodaje da će biti katastrofalno ako dođe do sudara virusa gripa i korone.

- Ne može se sprečiti prirodni proces. Sudar virusa grupa i koronavirusa zavisi od njihovih potencijala. Prošle godine virus gripa nismo ni otkrili. Verovatno je i sada prisutan i kod nas, ali nije nađen istraživanjima. Sama pomisao da paralelno budu dve epidemije veoma je neprijatna jer se te dve bolesti teško razlikuju - rekao je dr Kon.

