ČETIRI SLUČAJA NOVOG SOJA KORONE ZABELEŽENA U IZRAELU: Veruje se da su jači od drugih!

Jedan slučaj je 32-godišnja žena koja se vratila iz Južne Afrike, primila je tri doze vakcine Fajzer. Treću dozu dobila je pre samo tri meseca, navodi se na društvenoj mreži Tviter.

Podsetimo, južnoafrički ministar zdravlja objavio je u četvrtak otkriće nove varijante koronavirusa koja se brzo širi u delovima zemlje.

-U početku je izgledalo kao neka klaster epidemija, ali od juče su naši naučnici iz Mreže genomskog nadzora dobili naznaku da posmatraju novu varijantu, rekao je ministar zdravlja Džo Fal.

🇮🇱 Israel has identified four cases of the B.1.1.529 variant, all recent travellers. One case, a 32-year-old woman returning from South Africa, was triple vaccinated with Pfizer and had her 3rd dose just two months ago.