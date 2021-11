KRITIČNA SITUACIJA SA KORONOM U EVROPI: Nemci razmišljaju o obaveznoj vakcinaciji, Belgijanci u panici!

Ministar zdravlja Nemačke Jens Špan i vodeći nemački epidemiolozi danas su tražili hitno pooštravanje mera protiv pandemije, a sve su glasniji zahtevi za uvođenje obveze vakcinacije, dok zemlja beleži nove rekorde.

-Nama je hitno potrebno pooštravanje mera koje će ograničiti kontakte, rekao je ministar zdravlja u tehničkoj vladi Špan.

On je, na redovnoj zajedničkoj konferenciji petkom sa direktorom epidemiološkog instituta Robert Koh Lotarom Vielerom, izbegaovao pojam ''lokdaun'', ali je pozvao na mere koje bi maksimalno ograničile kontakte.

-Nije pet do dvanaest, nego pola jedan, ali alarm još očito nije dospeo do nas, rekao je Špan. On je ukazao na to da su avioni već započeli sa premeštanjem intenzivnih pacijenata iz opterećenih delova zemlje poput Saksonije.

Vieler je također apelovao na novu vladu da se što odlučnije upusti u borbu protiv četvrtog talasa pandemije.

-Koliko još ljudi mora da umre da bi se svi upustili u borbu protiv virusa, rekao je Vieler.

Bavarski premijer traži obveznu vakcinaciju

Buduća nemačka vlada je donela novi zakon o borbi protiv epidemije koji sadrži mere poput pristupa radnom mestu samo za vakcinisane, one koji su preležali virus kao i negativno testirane. Međutim, mere poput zatvaranja i ograničenja kretanja su sada u nadležnosti saveznih pokrajina koje ih mogu uvoditi zavisno od epidemiološkoog stanja.

Bavarski premijer Markus Zeder zatražio je od buduće vlade hitne mere u borbi protiv pandemije i to jedinstveno na području čitave zemlje.

-Kad je korona u pitanju nova vlada nema 100 dana poštede. Nemamo ni 100 sati, rekao je on.

-Ako ne uvedemo jedinstvene mere na području čitave zemlje Bavarsku će preko Božića zadesiti katastrofa sa ljudskim žrtvama, rekao je premijer Bavarske koja beleži osetno veći broj novozaraženih od ostatka zemlje sa izuzetkom nekih istočnih saveznih pokrajina.

Zeder je zatražio i hitno uvođenje obvezne vakcinacije i to već od početka godine.

-Samo nas obavezna vakcinacija može rešiti beskrajnog ponavljanja priče o koroni, samatra on.

Institut Robert Koh objavio je u petak novi rekord broja zaraženih u 24 sata i 76.414 slučajeva novih slučajeva zaraze. Pre nedelju dana taj broj je iznosio 52.970.

Procenat vakcinisanih varira širom zemlje. Na vrhu liste je grad Bremen sa 82,5 posto stanovništva vakcinisanog sa obe doze, dok Saksonija ima najnižu stopu od 60,2 odsto. Na nivou zemlje procenat vakcinisanih je 68,2 odsto.

Belgija zatvara noćne klubove i diskoteke, Holandija najavljuje mere

Zbog iznimno velikog rasta broja novozaraženih koronavirusom, belgijske vlasti su u petak donele niz mera, među njima i zatvaranje noćnih klubova i diskoteka, a nove mere danas objaviti i Holandija.

Situacija nije više održiva, rekao je belgijski premijer Aleksender de Kro, dodajući da moraju da se uvedu nova ograničenja kako bi se usporilo širenje zaraze.

U Belgiji je danas potvrđen i prvi slučaj zaraze novom varijantom koronavirusa koja je prvi put detektovana u Južnoafričkoj Republici.

Tokom protekle nedelje, dnevni prosek zaraženih u Belgiji bio je 16,762, što je 48 posto više u odnosu na prethodnu nedelju. Broj primljenih u bolnici porastao je za 22 odsto.

Prva od niza mera, koje će zasad važiti tri nedelje, jeste zatvaranje noćnih klubova i diskoteka i to već od ovog vikenda. Barovi i restorani mogu da rade do 23 sata, a za jednim stolom može biti najviše šest osoba.

Premijer de Kro je najavio podršku onima čije će poslovanje novim ograničenjima biti onemogućeno ili znatno smanjeno.

Što se tiče okupljanja po kućama tu nema ograničenja, ali se zabranjuju privatne zabave izvan stanova i kuća. Preporučuje se testiranje brzim antigenskim testovima pre odlaska na veća porodična okupljanja, a građani su pozvani da naročito paze kada je reč o kontaktima sa ranjivim osobama.

-Ograničite svoje kontakte, pozvao je belgijski premijer.

Rad od kuće, gde god je moguće, ostaje obveza četiri dana u nedelji kao i dosad.

Sportska takmičenja u dvoranama mogu da se nastave, ali bez publike. Izuzetak su takimičenja mlađih od 18 godina, čiji roditelji mogu da uđu u dvoranu.

Ministri obrazovanja belgijskih federalnih jedinica razgovaraće tokom ovog vikenda o novim merama u školama.

Ministar zdravlja Frank Vandenbruk rekao je da mora da se poštuje obveza nošenja maski, meri nivo ugljen dioksida u učionicama te da je potrebno da se izbegne mešanje učenika iz različitih razreda.

Ministri zdravstva federalnih jedinica pripremaju plan za ubrzanje vakcinacije.

Preporučuje se dodatna buster doza za sveukupno stanovništvo, s tim da treba prvo da se krene sa starijima od 65 godina i sa zdravstvenim radnicima. Dosad je u Belgiji buster dozu primilo 1,250.000 građana starije dobi ili oni koji su lošijeg zdravstvenog stanja.

U Belgiji je trenutno potpuno vakcinisano 75,31 odsto stanovništva.

Holandska vlada takođe bi danas trebalo d anajavi nove mere, a uključivaće ranije zatvaranje kafića, restorana i većine prodavnica.