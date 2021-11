JEZIVA STATISTIKA! Kovid je bio samo okidač za PANDEMIJU ZAVISNOSTI OD NARKOTIKA (VIDEO)

Nagli porast smrtnih slučajeva od predoziranja drogom U SAD ove i prošle godine doveo je do toga da su mnogi istraživači zloupotrebe droga i zavisnosti, lekari i zdravstveni zvaničnici zabrinuti zbog rastućeg trenda među žrtvama predoziranja koji izgleda da ukazuje na novi i drugačiji talas epidemije opioida.

Dok se čini da su usamljenost i izazovi pandemije koronavirusa podstakli upotrebu droga, mnogi stručnjaci kažu da je najnoviji talas predoziranja delimično vođen upotrebom fentanila sa drugim lekovima.

Broj smrtnih slučajeva od predoziranja dostigao je nove visine u SAD — preko 100.000 mrtvih ove godine, prema Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti — ali stručnjaci kažu da je to deo četvrtog talasa epidemije predoziranja, u kojem sve veći broj korisnika droga umire od višestrukih supstanci u njihovim telima.

Iza te brojke od 100.000, rekli su, stoji stalni porast broja smrtnih slučajeva od kokaina, metamfetamina i drugih droga koji su povezani sa istovremenom upotrebom fentanila.

„Verovatno više od polovine slučajeva uključuje fentanil pomešan sa drugim lekom“, rekao je dr Robert Anderson, šef statistike smrtnosti u Nacionalnom centru za zdravstvenu statistiku CDC-a.

Zajednička upotreba fentanila i drugih lekova razlikuje ovaj talas od onih koji su bili pre njega, a koje je karakterisala sve veća upotreba lekova protiv bolova na recept, a zatim i porast heroina i fentanila pojedinačno.

„Ja to zapravo ne nazivam epidemijom opijata“, rekao je dr Džejms Beri, direktor službi za bolesti zavisnosti i predsedavajući odeljenja bihejvioralne medicine na Univerzitetu Zapadna Virdžinija. „Ja to nazivam epidemijom zavisnosti, jer supstanca varira i obično se koristi više od jedne supstance.“

Iako je trend identifikovan, još uvek nije definitivno šta ga uzrokuje: da li korisnici droga svesno koriste fentanil i druge droge, ili fentanil ulazi u veću ponudu lekova preko dilera i distributera?

„To bi se zaista moglo desiti u bilo kom trenutku i na više tačaka duž lanca snabdevanja lekovima“, rekla je Keli Doherti, zamenik komesara za zdravlje u Vermontu za programe zloupotrebe alkohola i droga. „Neki ljudi žele da koriste fentanil, uprkos opasnostima, a drugi ljudi ga koriste ne znajući - to je zastrašujuće. Ljudi to uvode, i to ga u suštini čini smrtonosnijim."

Dok Vermont radi na tome da test trake za fentanil budu pristupačnije kako bi korisnici mogli da provere da li su njihovi lekovi kontaminirani, Doherti je rekao da bi korisnici trebalo češće da pretpostavljaju da sve zabranjene droge koje kupuju mogu da sadrže fentanil.