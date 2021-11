OMIKRON SOJ KORONA VIRUSA NAJGORI DO SADA! Supermutant može da IZAZOVE NOVU PANDEMIJU!

Supermutant je dobio mutacije visoko zaraznog delta soja, koje su tu varijantu učinilo toliko prenosivom da je za nekoliko meseci postala dominantna u svetu. Ali nova varijanta takođe uključuje promene otporne na vakcinu viđene na beti - još jednom zabrinjavajućem soju koji se pojavio u Južnoafričkoj Republici i za koji se do sada smatralo da je najbolji u izbegavanju imunološkog odgovora.

Takođe sadrži mutaciju koja je pomogla da alfa varijanti da se munjevitom brzinom proširi u Velikoj Britaniji prošle zime. Ukupno, novi super soj ima 32 mutacije na svom proteinu spajk, više od bilo koje varijante pre njega i duplo više od delte.

Sadrži dve jedinstvene izmene na određenom delu spajk proteina koji pomaže virusu da se probije u ljudske ćelije.Svi znaci upozorenja ukazuju na to da bi omikron mogao za nekoliko meseci da postane dominantan u svetu, mada naučnici naglašavaju da još nisu potvrdili nijedan od efekata mutacija u laboratoriji.

Dr Erik Feigl-Ding, epidemiolog i viši saradnik u Federaciji američkih naučnika, rekao je da su početni podaci o ovoj varijanti zabrinjavajući i da bi trebalo uvesti ograničenja na granicama.

⚠️My god—the new #B11259 variant being possibly ~500% more competitively infectious is the most staggering stat yet. Also, #NuVariant has more than >2x the number of bad spike mutations than Delta. Here’s an updated 🧵👇



Model by @JPWeiland matches up with graph by @jburnmurdoch pic.twitter.com/SFvFEbD7QO