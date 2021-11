KORONA SE U OVOJ ZEMLJI SAMOUNIŠTILA: Ceo svet se pita ŠTA SE DOGODILO, a naša virusološkinja daje odgovor

Pisalo se da se koronavirus samouništio u Japanu, a evo šta virusolog kaže o tome!

U vreme Olimpijskih igara koje su održane u Japanu, ali i malo posle toga, u ovoj zemlji je buktala korona. Dnevno je bilo po više hiljada zaraženih, a onda su nekako, čini se preko noći, korona brojke počele da padaju.

Japan se zbog toga našao u centru pažnje, a svetski mediji izveštavali su da se virus u toj zemlji samouništio.

Da li je to moguće i šta se zaista desilo pokušala je da objasni virusološkinja dr Nada Kuljić Kapulica.

"Japan je imao promptnu vakcinaciju posle Olimpijskih igara. Oni su se kolebali do Olimpijskih igara, imali tri odsto vakcinisanih, a onda su, ja mislim do početka novembra, imali 77 odsto vakcinisanih. Znači, to je jedna kategorija. Od 200 i nešto hiljada obolelih posle Olimpijade, pre par dana njihov broj obolelih se kreće oko 200, a pre nekoliko dana je bio prvi dan kada nisu imali nijedan smrtni slučaj", iznela je ona podatke, pa otkrila kako Japanci to objašnjavaju?

"Pre svega vakcinacija, i to promptna, za tri meseca su imali veliko povećanje broja vakcinisanih. Sem toga, jako su disciplinovan narod u odnosu na nas, kad se kaže maska, oni nose masku. Oni nisu prekidali zaštitne mere koje se preduzimaju i jako su poštovali fizičku distancu. Osim toga, Japanci su po prirodi tanki, nisu debeli, a vi znate da je gojaznost jedan od elemenata razbolevanja. Treća hipoteza je bila da je ipak došlo do nekih genetskih promena virusa u Japanu. Japanci su dokazali da je u sojevima obolelih od korone kod njih prisutna ne samo mutacija koja se gomila na S proteinu, nego da postoji mutacija u samom virusu i to u jednom delu virusa koji učestvuje u prepisivanju virusne RNK, to je taj nestrukturni protein 14. Ako dođe do poremećaja kod tog proteina, onda virus ili usporava razmnožavanje ili se ne može razmnožavati".

Dr Kuljić Kapulica iznela je još jednu od teorija koje su možda doprinele znatno boljoj epidemiolškoj situaciji u Japanu.

"Jedna od varijanti je da Japanci i inače azijatski narodi imaju jedan enzim u svom organizmu, koji inaktiviše RNK viruse, u koje spada korona virus".

Ona je istakla da sve to ne mora da znači da su zaštićeni od novih sojeva, te da ćemo "videti šta će se događati".

Inače, u poslednja 24 sata u Japanu je registrovano samo 79 novih slučajeva obolevanja od kovida-19, dok smrtnih slučajeva nije bilo.