OMIKRON NA PRAGU SRBIJE! Uvod u nove rigorozne mere?! Domaći stručnjaci tvrde da 'nema razloga za paniku'

Super mutant "Omikron" svojom brzinom širenja uzburkao je svet slično kao na početku same pandemije korona virusa u decembru 2019. Posebno oprezni su u Evropi, gde se iz straha od neizvesnosti kakve bi posledice novog soja mogle biti pribegava ponovo najrigoroznijim merama.

Osim ograničenja u avio saobraćaju sa Južnom Afrikom odakle je "Omikron" i potekao, Evropske zemlje ponovo uvode rigorozne kontrole na graničnim prelazima, neke i obavezan karantin. Sada već registrovan u Austriji i Švajcarskoj, "Omikron" nam je sve bliže a pitanje je - koja je naša strategija u ovom slučaju i kako ćemo se mi braniti?

Nakon što je registrovala slučaj "Omikron" soja, Austrija je osim kompletnog lok dauna koji je nedavno uvela, i zabranu ulaska za turiste do 13. decembra, uvela i detaljnu kontrolu putnika iz južnoafričkih zemalja, kao i zabranu sletanja avionima iz zemalja juga Afrike, i ulazak putnika iz tih država u Austriju. Švajcarci su pribegli takođe jednoj oštroj meri, pa su naložila da putnici iz 19 zemalja moraju da pokažu negativan test kada ulaze na let za tu zemlju, i da moraju da odu u 10-dnevni karantin po dolasku.

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" zbog novog soja omikron predložio je listu zemalja sa posebnim rizikom od importovanja ove varijante korona virusa, a sednica Kriznog štaba, biće održana u sredu u 15 časova, nakon čega ćemo saznati da li će i naša zemlja slediti Evropske metropole i pribeći preventivnim merama.

Bez promena uslova putovanja za Srbe

Ono što plaši Srbe koji žive i rade u Austriji i Švajcarskoj jeste da li će za predstojeće praznike moći da posete domovinu, s obzirom da zemlje Evrope svakodnevno uvode nove mere. Ipak, sudeći prema zvaničnim informacijama za naše građane sa EU pasošem za sada nema promene, dok je za turiste u Austriju ulazak zabranjen do 13 decembra.

"Jedino da se totalno zaključamo"Milanko Šekler iz Specijalističkog veterinarskog instituta Kraljevo povodom novih mera vezanih za novi "Omikron" soj kaže:

- Nemoguće je sprečiti da virus kod nas dođe i to se pokazalo u prošlosti. Nismo uspeli da sprečimo mnoge sojeve. To je prosto nemoguće. Jedino da se totalno zaključamo. Ali za to nema ni potrebe, jer prema do sadašnjim informacijama ova varijanta nije opasna. Istina je da se brže širi, ali vakcinisani zaraženi prolaze bez teže kliničke slike, a pokazalo se i da su neki prošli i bez simptoma. Prema tome potpuna vakcinacija sa tri doze će biti sasvim dovoljna da nas zaštiti i od ove varijante - kaže za "Blic" virusolog Šekler.

Epidemiolog i član Kriznog štaba dr Predrag Kon napomenuo je da bi oni koji su vakcinisani sa tri doze trebalo da budu zaštićeni i od nove varijante.

- Očekuje s da oni koji imaju tri doze imaju dovoljnu zaštitu, a za one za koje već sad znamo da im je potrebna buster doza, kod njih će zaštita biti slabija. Ne možemo trenutno da pričamo za omikron. Imamo povoljniju situaciju. Važno je shvatiti da se nalazimo u situaciji koja se poboljšava. Situacija sa decom se stabilizuje. U narednoj nedelji se očekuje blagi pad obolelih. Predlog da se pomeri raspust i 24-časovne kovid propusnica i dalje stoji - rekao je dr Predrag Kon.

Brzo se širi ali ne daje tešku kliničku sliku

Imajući u vidu da se za samo nekoliko dana "omikron" proširio na nekoliko zemalja, pitali smo stručnjake kada bi mogao da stigne kod nas.

- Jeste on dosta mutirao i to baš na onom segmentu koji je odgovoran za ulazak virusa u ćeliju u tom spajk proteinu i na principu na kojem su većina, pogotovo zapadne vakcine napravljene. To je sa te strane dobro ali može se videti da je ovaj virus toliko izmutirao da ga je nemoguće predvideti - rekao je za "Blic" imunolog dr Borislav Kamenov.

On kaže da je za sada veoma neizvesno kada bi ova varijanta virusa mogla biti registrovana kod nas, ali naglašava da bi u ovom trenutku velika opreznost baš zbog toga morala da bude upravo na graničnim prelazima. On kaže da je samo jednoga dana ova varijanta bila registrovana u Belgiji da bi sada već bila prepoznata u nekoliko zemalja, što samo potvrđuje brzo širenje tokom putovanja.

On objašnjava da je nedavno u Japan bio bez ijednog obolelog, jer je Delta soj toliko izmutirao da je postao skoro bezopasan, i taman kada se moglo poverovati da više nema opasnosti, u Južnoj Africi se dogodila nova mutacija.

Bivši direktor Univerzitetskog kliničkog centra Niš i profesor Medicinskog fakulteta imunolog dr Borislav Kamenov kaže da je prema trenutnim saznanjima koja su dostupna o novoj varijanti "Omikron" pozitivna činjenica je da ne daje težu kliničku sliku.

- Prema nekim zapažanjima iz Južne Afrike, bez obzira što je virus mutirao on ne daje težu kliničku sliku. Možda se lakše širi zato što nema tog imuniteta koji zaustavlja, ali sada nije zabeležena teška klinička slika. Naravno, to je sada preliminarno, ne znači da će tako i da se nastavi - kaže imunolog.

"Omikron" će stići u Srbiju ali moguće sa zakašnjnjem- Za sada je sve neizvesno. Moraju da prođu dani, da prođe neko vreme da bismo saznali više o ovoj varijanti. Na to kada će i da li će ubrzo doći u Srbiju, naš sagovornik epidemiolog Radmilo Petrović kaže:

- Planeta je jedan jedinstven organizam i nema na ovoj planeti da nešto neće da bude. Ovo je vreme kada je toliko razvijen aviosaobraćaj koji nas je ujedinio u jednu celinu. Tako da šta god se pojavi na nekom delu planete, može za nekoliko dana, pa čak i nekoliko sati da dođe na bilo koji drugi deo planete. prema tome sve što se pojavi bilo gde može ubrzo da se pojavi kod nas - kaže za "Blic" epidemiolog Radmilo Petrović.

On dalje objašnjava da je iz iskustva već poznato da se novi sojevi ne javljaju tako brzo kod nas jer mi nismo centar sveta, kao što se kaže može videti i na trenutnom primeru, da je virus iz Južne Afrike registrovan u Briselu i u Nemačkoj.

- Doći će jednog dana i kod nas ali videlo se iz predhodnih primera da uglavnom kasni. Evo imali smo primer da je kovid kod nas došao 6 marta a već u januaru Italija je počela da bukti, a sve druge zemlje već u februaru - objašnjava epidemiolog.

On kaže da ovo nije prvi put i da se to i ranije događalo. Kako kaže kod nas još nije stigao ni Delta plus soj koji je uveliko u Evropi.

- Kod nas još uvek nije došao ni Delta plus soj a cela Evropa već odavno bukti od ovog soja - kaže epidemiolog Petrović, i zaključuje da su to dva dokaza da smo mi na sporednom koloseku ove planete.

Cela planeta je u panici nakon što je u Bocvani i Južnoj Africi otkriven omikron, novi soj korone koji bi mogao da bude zarazniji i opasniji od svih prethodnih.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) predviđa da će se “omikron verovatno proširiti na međunarodnom nivou, predstavljajući veoma visok globalni rizik i da bi mogao da ima teške posledice u nekim oblastima”.

- Omikron ima šiljaste mutacije čiji je broj bez predsedana, od kojih su neke zabrinjavajuće zbog njihovog potencijalnog uticaja na putanju pandemije. Ukupan globalni rizik vezan za "omikron", novu varijantu od zabrinutosti, ocenjuje se kao veoma visok - saopštili su iz SZO.

Sa velikim nestrpljenjem, ali i značajnom dozom straha, iz Južne Afrike se iščekuju vesti o novom soju, odnosno o opasnosti koja preti celoj planeti. Naime, jedno su naučne pretpostavke, a drugo realno stanje na terenu, pa se procenjuje da će se prvi relevenatni podaci znati za desetak dana.

Trenutno je pet glavnih pitanja na koja se čekaju odgovori kako bismo mogli da naslutimo kolika opasnost preti čitavoj planeti, odnosno da li je pred nama možda najjači i najcrnji korona udar.