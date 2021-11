'POTREBAN JE OPREZ, NE PANIKA'! Stručnjaci o novom mutiranom soju kovida: Neophodno je nastaviti imunizaciju (VIDEO)

Zoran Bekić, direktor doma zdravlja Savski venac i koordinator vakcinalnih punktova u Beogradu i Dragan Simić, kardilog govorili su za Pink o novom soju korona virusa i načinu na koji načine epidemija utiče na svakodnevni život hroničnih bolesnika.

Zoran Bekić, direktor doma zdravlja Savski venac i koordinator vakcinalnih punktova u Beogradu, rekao je za Pink da je SZO upozorila na novi soj koronavirusa nazvan 'omikron'

- Iz SZO su rekli da novi soj kovida predstavlja visok rizik na globalnom nivou. Oni su poslali poruku za oprez, a ne za paniku - navodi on.

Prema njegovim rečima, svaki put kada se pojavi novi soj ovog virusa građanstvo paniči, iako kako kaže, za time nema potrebe.

- Neophodno je da se imunizujemo jer ćemo tako prekinuti lanac zaražavanja - rekao je Bekić.

Dragan Simić, kardiolog, rekao je da je veliki broj pacijenata koje leči uspeo da ubedi da se vakcinišu.

- To su kardiološki pacijenti, pojedini od njih se suopčavaju sa teškim zdravstvenim problemima. Ponosan sam što sam uspeo da ih ubedim da to urade - rekao je on.

Govoreći o tome da li će biti i četvrte vakcine kaže da će vreme pokazati kakve će biti preporuke struke.

- Veliki problem su pacijenti koji su ozbiljni kardiološki pacijenti kojima zbog kovid sistema koji vlada nisu u mogućnosti da dođu na kontrolu. Oni su taocui toga što veliki broj ljudi ne želi da se vakciniše - navodi on.