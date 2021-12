Kako razlikovati trovanje hranom, stomačni virus i KORONU? Mogu se javiti mučnina, pa čak i povraćanje sa TRAGOVIMA KRVI

Tokom proteklih dana veliki broj građana žali se na stomačne probleme. Simptomi koji ih prate, mahom mučnina, povraćanje i malaksalost ujedno su i prvi pokazatelji koji izazivaju sumnju da se radi o virusu.

Međutim, s obzirom da ovo neprijatno zdravstveno stanje traje uglavnom kratko, često i bez temperature, mnogi su u nedoumici o čemu se radi i kojoj ustanovi zapravo se treba obratiti?

- U sred noći probudila me je mučnina i nagon za povraćanjem. Za dva sata povratila sam osam puta, a ono što me je najviše zabrinulo je što sam izbacivala krv. Temperaturu nisam imala. Drugi dan mi je bilo bolje, ali ipak imam nedoumicu šta je to bilo, stomačni virus, trovanje hranom ili čak možda korona? - priča Beograđanka A.D. (35) koja je imala, kako kaže, nezapamćeno tešku noć.

Ona se i dalje oseća slabo, ali više ne povraća i nema drugih teškoća. Međutim, zbog pandemije je sada u nedoumici - da li i kom lekaru treba da se javi jer ne zna da li je to bio stomačni virus, trovanje hranom ili možda u krajnjem slučaju korona?

Odgovor na daju stručnjaci u KBC Zvezdara, i evo kako oni objašnjavaju ovo stanje.

Kako razlikovati stomačni od korona virusa?

Iz KBC Zvezdara objašnjavaju koji su najčešći simptomi koji se javljaju za svaki od pomenutih zdravstvenih tegoba.

- Stomačni virus traje najčešće do tri dana i uglavnom je bez temperature, dok simptomi korona virusa traju znatno duže i javljaju se udruženo sa drugim tegobama – ne samo sa dijarejom i prati ih povišena telesna temperatura. Međutim, korona virus može kao prve simptome da ima samo gastroinestinalne tegobe. Napominjemo da je to na početku bolesti i bez respiratornih tegoba tako da kada se jave pacijenti koji se žale na dijareju i povraćanje može se posumnjati na kovid i testirati ih na isti - objašnjavaju iz ovog zdravstvenog centra.

Iz ove ustanove napominju da ni u kom slučaju pacijenti ne treba da donose sami zaključke i određuju sebi terapiju, i daju savet kako da se ljudi ponašaju ako im se desi nešto slično.

- Ukoliko pacijenti imaju samo gastroitestinalne tegobe tokom trajanja pandemije – nikako sami da zaključuju da je u pitanju stomačni virus već da se obrate lekaru koji će na osnovu simptoma i dodatnih analiza dati dijagnozu. Neophodno je da se jave lekaru I nikako da piju terapiju na svoju ruku ili da se leče sami - kažu iz KBC Zvezdara.

Kada sumnjati na kovid?

- Ukoliko pacijenti sumnjaju na kovid infekciju moraju se javiti u kovid ambulantu, a ukoliko imaju druge simptome i ne sumnjaju na kovid moraju se obratiti izabranom lekaru koji će ih nakon pregleda uputiti dalje određenom specijalisti. Ako je neophodna hitna medicnska pomoć pacijent se može javiti u dežurni KBC ili u Urgentni centar za teritoriju Beograda - rekli su iz KBC Zvezdara.

Iz Doma Zdravlja Novi Beograd objašnjavaju da su simptomi za ove pomenute zdravstvene tegobe slični.

- Ako imaju temperatuturu i pozitivan kontakt sa kovid osobom onda naravno treba da idu odmah u kovid ambulantu. Ako imaju simptome povraćanje, dijareja, temperature ima ili nema, onda bi trebalo da se leče u tom smislu, dakle da se redukuje ishrana, konzumira probiotik... Dakle treba u principu da se posmatra u okviru epidemiološke ankete, da li su bili u kontaktu sa zaraženima, da li je u kući neko pozitivan na koronu i slično - kaže doktorka iz Doma Zdravlja Novi Beograd.

Simptomi stomačnog virusa kod dece mogu da znače nešto sasvim drugo

Doktorka Doma Zdravlja Novi Beograd objašnjava da kada su u pitanju deca tu postoji razlika u odnosu na odrasle.

- U zavisnosti od uzrasta, obično starija deca najpre budu poslata u kovid da se testiraju pa se onda nastavlja lečenje kod nas - priča doktorka.

Ona kaže da u poslednje vreme im sporadičnih slučajeva sa stomačnim tegobama, ali naglašava da je to kod dece veoma kompleksno.

- Dete može da ima stomačne tegobe a da ima streptokok u grlu, ili da ima upalu pluća. To mora da se posmatra u okviru kompletne slike - objašnjava doktorka i dodaje da nije moguće doneti zaključak o čemu se radi na osnovu samo par informacija.

Doktorka kaže da u svakom slučaju ukoliko pacijenti zbog zbunjujućih simptoma ne znaju da li trebaju najpre da se testiraju uvek mogu da se pre odlaska u bilo koju od ustanova posavetuju sa osobljem iz kovid ambulante. Ona još dodaje, u slučaju dehidriranosti ili učestalih problema, pacijenti mogu da se jave i Hitnoj službi.