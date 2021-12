'OVO NIKO NE ŽELI DA ČUJE, ALI...' Mladi naučnik upozorio na EKSTREMNO BRZO ŠIRENJE OMIKRONA

Almir Aljović, doktorand Instituta za neuroimunologiju iz Minhena, u novoj objavi na društvenoj mreži Tviter istakao je da polako treba da se suočava sa činjenicama, a to je da se novi soj korona virusa ekstremno brzo širi.

- Znam da niko ovo ne želi da čuje sada, ali moramo polako da se suočavamo sa činjenicama. Omikron se širi ekstremno brzo. Biće jako teško suzbiti širenje trenutnim merama. Kroz par nedelja Omikron će postati naša realnost - napisao je on na Tviter.

Aljović je posavetovao da je sada pravo vreme za vakcinaciju baš zbog ubrznog širenja omikrona i da bi to bilo jedino rešenje.

Znam da niko ovo ne želi da čuje sada, ali moramo polako da se suočavamo sa činjenicama. Omikron se širi ekstremno brzo. Bit će jako teško suzbiti širenje trenutnim mjerama. Kroz par nedjelja Omikron će postati naša realnost. S toga ne gubite vrijeme već 👇👇👇 — Almir Aljović (@AlmirAljovic) 17. децембар 2021.

- Zato ne gubite vreme već treća doza za sve one koji su prije 5-6 meseci primili dve doze AstraZeneke ili Fajzera. Treća doza (Pfizer ili Moderna) za sve one koji su primili 2 doze Sinofarma pre 4 meseca. Primarna vakcinacija za sve oni koji to još uvek nisu učinili! (ovo ću ponavljati i u narednim danima!). Buster, primarna vakcinacija i maske (ako je moguće FFP2) u grupama trebaju sada da nam budu prioritet. Kada zdravstveni sistem zakaže biće već kasno! Do kraja Januara Omikron će biti dominantni soj - istakoa je Aljović.

Neuroimunolog je na kraju posta obećao da će sutra sve zainteresovane podeliti najnovija istraživanja o omikron soju.

- Sutra ću postaviti malo duži video i analizu najnovijih podatak o Omikron varijanti i vakcinama. Nadam se da će to pomoći da vas bar malo motivišem da se vakcinišete čim pre.