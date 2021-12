Dok je ceo svet u panici i strahu zbog naglog porasta obolelih od omikron soja, poslednje varijante korona virusa koji bi prema upozorenjima svetskih stučnjaka mogla da zbog izuzetne zaraznosti dovede do petog talasa pandemije, u Srbiji je situacija u totalnoj suprotnosti.

Potpuno zaključavanje, obavezan karantin i zabrana okupljanja i proslave predstojećih praznika samo su neke od mera koje poslednjih nedelja zemlje širom Evrope uvode kao poslednju soluciju kako bi izbegle "crni scenario". Holandija je u lokdaunu, u Londonu je vanredno stanje... Za to vreme u našoj zemlji pripreme za proslavu novogodišnje noći na trgovima uveliko su u toku, a o novim merama nema ni govora, jer su brojke u padu, a straha od korone gotovo da i nema.

Zašto smo u suprotnosti sa svetom, kada su talasi korone u pitanju i da li je to posledica činenice da udari novih sojeva kod nas obično dolaze sa nekoliko meseci zakašnjenja? Ako je tako, treba li da se plašimo da će nam se dogoditi ono što se trenutno dešava širom Evrope?

Epidemiolog dr Radmilo Petrović kaže da svakako nećemo moći da zaobiđemo porast broja obolelih kada omikron soj postane dominantan u našoj zemlji, kao što je sada u Evropi, ali se ne može sa sigurnošću reći da li će taj talas imati razmere kao što ih sada ima u Britaniji ili Holandiji.

- Teško je to pitanje. Ja ne znam zbog čega je to tako ali činjenica je da mi kasnimo za svetom i da ovaj peti talas koji se sada javlja u Evopi kod nas će tek doći. Ja bi voleo da grešim, i da nikada više ni jedan se ne ponovi ali bojim se da mi samo kasnimo za svetom. To govorim na osnovu našeg iskustva da mi u Evropi uvek idemo poslednji, a to pokazuju podaci da je korona kod nas došla tek kada ju je je već pola Evrope imalo - kaže za "Blic" epidemiolog dr Radmilo Petrović.

Naš stručnjak objašnjava da se slična situacija dogodila i 1968 godine kada se pojavila Honkoška pandemija gripa, mi smo ga dobili 1969 godine, godinu dana kasnije, kako kaže skoro na kraju pandemije, tako da smatra da će se isto desiti i ovoga puta.

- Mi još nismo imali ni Delta plus soj, a Evropa je već završila skoro sa tim. Sada ovaj omikron na redu a mi kasnimo i sa njim - objašnjava epidemiolog i dodaje da teško da ćemo da ga izbegnemo.

Mere nisu rešenje, treba nam disciplina

Epidemiolog dr Radmilo Petrović kaže teško da bi nam u ovom trenutku uvođenje novih protiv kovid mera sprečilo predstojeći scenario jer se mere kod nas slabo poštuju.

- Mi smo narod koji je nedisciplinovan. Narod koji ne poštuje mnogo toga. Iako smo prvi nabavili vakcinu protiv korona virusa i imunizaciju započeli snažno, mi smo odjednom stali i odustali i od prve zemlje po vakcinaciji sada smo skoro poslednji, svi su nas stigli i prestigli - kaže dr Petrović.

On još dodaje da uvoditi mere unapred, takođe ne bi proizvelo nikakvu efektivnost, jer bi se ljudi ubrzo zasitili.

- Ja bi sada pustio do Nove godine ovako kako jeste, nek ide tako, s obzirom da je ovaj soj u opadanju. Delta plus još uvek nije došao a sezonski grip samo su pojedinačni slučajevi zabeleženi tako da neće ni on napraviti veću epidemiju. Ali posle Nove godine ne znamo šta će biti, verovatno će biti pogoršanja i to ne krajem januara kao što se navodi već mnogo ranije - tvrdi epidemiolog Petrović.

Naš sagovornik objašnjava da će tome doprineti slave koje su već počele, a zatim dolazak naših ljudi koji žive u inostranstvu za Katolički Božić. Zato će se kaže već posle Nove godine videti porast zaraženih, što će se nastaviti i tokom januara kada će doći do znatnog pogoršanja.

- Nismo se mi još pozdravili sa korona virusom. Možda smo mu rekli doviđenja ali ne i zbogom - kaže epidemiolog i dodaje da je ovo sada epidemijski rep, koji ide polako ali dugo traje, tako da će kaže korona sasvim sigurno biti još dugo prisutna.

Epidemiolog Petrović kaže da ukoliko bi se nastavila ovako hladna zima to bi još više doprinelo širenju korona virusa, jer su tada najveća okupljanja ljudiu zatvorenim prostorima gde je i najveći rizik od širenja virusa.

Ono što nam preostaje, jeste da se nadamo da će omikron soj osim toga što pravi veći broj lakših i asimptomskih oblika, dovesti do manje smrtnosti kao što se priča u svetu - zaključuje epidemiolog dr Radmilo Petrović.

Nova godina i slave alarmantni

Iako se epidemiološka situacija kod nas poboljšava, doček Nove godine je pojava omikron soja su razlozi zbog kojih je epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon zabrinut.

- Plaši me doček Nove godine i pojava omikron varijante virusa, zato će struka tražiti da kovid propusnice važe 24 časa, rekao je juče epidemiolog i član Kriznog štaba dr Predrag Kon.

On je ovom prilikom istakao da se raduje opadanju brojeva ali da sa druge strane postoji strepnja zbog dočeka Nove godine i slava i da su to praznici u kojima ima najviše kontakata, a da je u ovim uslovima veoma važno da se to zadrži na uskom krugu porodice. Epidemiolog je naglasio da će struka tražiti oštrije mere za predstojeće praznike, i da ostaju pri stavu da je potrebno uvesti kovid propsunice koje će važiti 24 časa.

- Što se tiče dočeka, kao epidemiolog govorim i razumem da će ljudi biti ljuti zbog toga, ali ja bih najviše voleo da se to ne održi i da svi dočekuju u stanovima, jer bi na taj način sprečili eksplozivno širenje koje apsolutno postaje moguće zbog omikron varijante, koja će sasvim sigurno dotle ući u zemlju - rekao je dr Predrag Kon.

Vanredno stanje u Londonu

Od trenutka kako je registrovan u Britaniji, omikron soj napravio potpunu pometnju u ovoj zemlji. Osim što su protiv pandemijske mere bile ubrzo pooštrene i dovedene do maksimuma, slične onima na početku epidemije, to nije pomoglo da zaustave nagli porast zaražavanja, tako da je u Londonu proglašeno vanredno stanje.

Ovaj korak je usledio nakon što je Britanija u petak prijavila najveće povećanje u toku 24 časa u broju novih slučajeva od početka pandemije.

U poslednja 24 sata zabeleženo je više od 90.000 novih slučajeva korona virusa, a 125 osoba je preminulo od posledica infekcije, pokazuju najnoviji zvanični podaci.

Britanska agencija za zdravstvenu bezbednost saopštila je da je ukupno do sada registrovano skoro 25.000 slučajeva omikron soja korona virusa, što znači da je broj zaražnih omikron sojem porastao za više od 10.000 u protekla 24 sata.

Holandija uvodi stroge mere "neizbežan potez"

Holandska vlada saopštila je da od danas uvodi stroge mere karantina širom zemlje, u pokušaju da obuzda nagli porast infekcija omikron soja korona virusa.

- Holandija će od nedelje ponovo biti u izolaciji, rekao je privremeni premijer Mark Rute.

Zdravstveni savetnici su preporučili uvođenje strogih mera zbog loše epidemiološke situacije. Od utorka su već produžene sve do 14. januara mere iz novembra, koje podrazumevaju zatvaranje ugostitetljskih objekata i većine prodavnica u periodu od 17 sati do 5 sati ujutru.

Holandski premijer je pojasnio da je uvođenje novih mera "neizbežan potez zbog petog talasa izazvanog varijantom omikrona koji je pogodio Holandiju".

Pored ovoga, osnovnim školama u Holandiji je ranije naloženo da prevremeno započnu zimski raspust zbog visoke stope zaraze kod dece, a Rute je tada saopštio da bi omikron soj mogao da postane dominantna varijanta u zemlji do januara.

Danska i Norveška premašuju rekordan broj obolelih

Danska i Norveška najavile su strože mere u borbi protiv rastućeg broja zaraženih korona virusom, pošto su vlasti saopštile da se nova varijanta omikron brzo širi i da će verovatno postati dominantna u nekoliko zemalja EU za nekoliko nedelja ili čak dana.

Dve skandinavske vlade rekle su da očekuju da će dnevne infekcije uskoro premašiti sve prethodne rekorde, jer je veoma zarazni omikron povećao talas zaraze, koji je u velikoj meri pokrenut delta sojem.

Danska je druga posle Velike Britanije po broju potvrđenih slučajeva zaraze omikronom, sa 3.473 identifikovana slučaja u populaciji od 5,8 miliona, od kojih je 80,6% primilo dve doze vakcine. Nacionalna zdravstvena uprava je u ponedeljak prijavila porast od 50 odsto u broju novih nedeljnih slučajeva, što je najveći broj od početka pandemije, pa je u ponedeljak bilo čak 7.799 dnevnih infekcija, što je duplo više nego prošle nedelje.

Norveški zvaničnici su upozorili da bi omikron mogao da zarazi između 90.000 i 300.000 ljudi dnevno u naredne tri nedelje ukoliko se nove mere ne pokažu delotvornim, u poređenju sa prethodnim vrhuncem od oko 1.000, dok bi prijemi u bolnicu mogli da dostignu dvostruko veći nivo od prethodnog.

Norveška je poslednjih dana registrovala rekordan broj infekcija i bolničkih prijema, među kojima je 958 slučajeva omikrona prijavljenih u ponedeljak, uključujući 472 u glavnom gradu Oslu. Premijer Jonas Gar Stere upozorio je na ozbiljnu situaciju, prenosi Gardijan.

Italijanska vlada razmatra nove anti-kovid mere za praznike



Italijanska vlada razmatra nove anti-kovid mere kako bi izbegla porast broja slučajeva korona virusa tokom predstojećeg prazničnog perioda, izvestili su danas italijanski mediji. Nove mere koje ova zemlja predviđa su da će osim dokaza o vakcinaciji, za javna okupljanja biti potreban i negativan test.

Ostatak Evrope se sprema za nov talas za praznike

U zemljama koje su pretrpele teške korona talase prošlog meseca, pre nego što se omikron pojavio – uključujući Austriju, Nemačku, Holandiju i Belgiju, kao i zemlje centralne i istočne Evrope, poput Slovačke, Češke i Hrvatske – naglo je opao. Međutim zvaničnici u Francuskoj upozorili su da će omikron skoro sigurno podstaći šesti talas, dok slučajevi u zemljama južne Evrope koje su uglavnom izbegle jesenji talas počinju naglo da raste.

Martin Hirš, šef bolničkog centra AP-HP u Parizu, najvećeg evropskog bolničkog sistema, rekao je u ponedeljak da bi Francuska trebalo da se pripremi za talas infekcija izazvan omikronom koji će početi u januaru, dok je glavni epidemiolog Belgije rekao da očekuje da će novi rast početi "oko novogodišnjih praznika".

Autor: