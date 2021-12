'BROJ DOZA ZAVISI SAMO OD NAS' Naš poznati molekularni biolog Đikić o korona virusu u 2022. godini

Najvažniji problem koji ćemo rešiti masovnom vakcinacijom je prepunjenost bolnica.

Dokle ćemo se vakcinisati? Čime? Da li će se vakcina svaki put menjati? Koju ćemo primati i koliko puta? Na ova i mnoga druga pitanja koja postavljaju uglavnom laici, umesto da budu jednostavno srećni što imaju sredstvo koje spasava život, lekari odgovaraju već mesecima.

Sada je Ivan Đikić, molekularni biolog i profesor na Univerzitetu Gete u Frankfurtu, dao jednostavan odgovor:

- Vakcinacija će se ponavljati dok god možemo da ponudimo zaštitu građanima. Na to ljudi treba da gledaju pozitivno, jer svake godine se vakcinišemo i protiv gripa. Moja porodica i ja se vakcinišemo svake godine, jer su nam simptomi gripa svake godine minimalni zahvaljujući tome. Imamo šansu da i od koronavirusa, uz redovnu vakcinu, napravimo takav virus kao što je grip - objasnio je on.

On je prilikom gostovanja u "Vijestima Aldžazire" razjasnio mnoge nedoumice koje ima i stručna i široka javnost.

BROJ UPIŠITE SAMI

Koliko puta ćemo se vakcinisati zavisi od svih nas.

- Od toga kada ćemo postići dovoljan nivo kolektivnog imuniteta zavisi kada ćemo ga zaustaviti, pa samim tim i koliko puta ćemo se vakcinisati - rekao je on.

Najvažniji problem koji ćemo rešiti masovnom vakcinacijom je prepunjenost bolnica.

- Trenutno je tu najgore stanje, jer ljudi koji bi preživeli da su na vreme bili primljeni u bolnicu, ne preživljavaju. To se dešava zato što nisu odmah dobili mesto u bolnici jer su prepunjene - upozorio je on.

OMIKRON KAO FURIJA

Prema njegovim rečima, neke zemlje se još uvek nisu izborile ni sa četvrtim talasom, koji je izazvala pojava delta soja, a omikron im je već pred vratima.

O novom, omikron soju koronavirusa on je rekao da je u pitanju varijanta sa čak 100 mutacija, izmena, u odnosu na prvi oblik.

- Značajno je da se on širi čak tri puta brže od delta varijante, koja se već brzo širi i brže nego ona prva varijanta - kaže on.

Ignoriše postojeći imunitet

Druga stvar važna za novi soj je da ignoriše imunitet koji je stvoren sa prve dve doze vakcine, već zahteva i treću, buster dozu.

- Pored toga, zapaženo je da zahvata više te gornje delove disajnog aparata, međutim, podaci su još uvek preliminarni. Na to se ne smemo osloniti, jer Britanci kažu da nije baš tako - upozorava on.

Srećan broj 13

Omikron, dosad trinaesti soj, jeste brz, ali najvažnija vest za sve građane je, kaže, da zahvaljujući vakcinaciji čak i oni koji obole dobijaju blaže simptome i minimalnu opasnost od smrtnog ishoda.

- Kombinacija postepenog menjanja virusa sa pritiskom našeg kolektivnog imuniteta dovešće do toga da ćemo moći da kontrolišemo virus i da će se on pojavljivati u blažoj formi. Imaćemo mnogo više mogućnosti da sa njim živimo kao sada sa gripom, na primer - obećava profesor Đikić.

Preventiva najvažnija

Zemlje koje sprovode dobre preventivne mere imaju i dobre rezultate, što se, kako navodi Đikić, vidi kroz podatke i brojke.

- Danska je imala pre mesec dana potpuno otvorene granice, ali čim je krenula nova opasnost, kao politička, a ne zdravstvena mera, usledilo je zatvaranje granica. Naravno da to nije nikakva mera i to im je poručila i Svetska zdravstvena organizacija. Dakle, kada su mere pravilne, one će dati rezultate - objasnio je.

Profesor na Univerzitetu Gete u Frankfurtu, dao jednostavan odgovor:

- Vakcinacija će se ponavljati dok god možemo da ponudimo zaštitu građanima. Na to ljudi treba da gledaju pozitivno, jer svake godine se vakcinišemo i protiv gripa. Moja porodica i ja se vakcinišemo svake godine, jer su nam simptomi gripa svake godine minimalni zahvaljujući tome. Imamo šansu da i od koronavirusa, uz redovnu vakcinu, napravimo takav virus kao što je grip - objasnio je on.

On je prilikom gostovanja u "Vijestima Aldžazire" razjasnio mnoge nedoumice koje ima i stručna i široka javnost.