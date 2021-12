IMA VISOKU EFIKASNOST: U Francuskoj odobrena Fajzerova vakcina za decu!

Francuski medicinski regulator "Haute Autorite de Sante" (HAS) odobrio je danas upotrebu vakcine Fajzer/Bajontek protiv korona virusa za decu od 5 do 11 godina.

- HAS predlaže da svi roditelji koji to žele mogu da vakcinišu svoju decu od 5 do 11 godina - rekla je doktorka Liz Alter, koja je zadužena za procenu rizika od novih lekova, piše Rojters, a prenosi Tanjug.

Ona je dodala da je vakcina koja će se davati deci pokazala visoku efikasnost na tom uzrastu.

Prošle nedelje Francuska je počela da vakciniše decu sa zdravstvenim problemima koji zahtevaju posebnu zaštitu.

Predsednik Emanuel Makron rekao je ranije da se zalaže za vakcinaciju dece, ali je dodao da konačnu odluku treba da donesu roditelji, podseća Rojters.