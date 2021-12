OMIKRON ZATVARA EVROPU ZA PRAZNIKE: U Španiji policijski čas, u Švedskoj rigorozna ograničenja!

Evropski lideri ponovo uvode antipandemijska ograničenja dok se omikron, nova varijanta korona virusa, širiti kontinentom brzinom svetlosti.

Omikron je već dominantan soj u mnogim evropskim zemljama.

Novi talas infekcija će gurnuti zdravstvene sisteme ka ivici kolapsa, upozorio je najviši zvaničnik Svetske zdravstvene organizacije na kontinentu.

Hans Кluge je rekao da dolazi "još jedna oluja" i da bi vlade trebalo da se pripreme za značajno povećanje broja slučajeva.

Nemačka

Nemačka je najavila niz novih mera koje treba da stupe na snagu "najkasnije" od 28. decembra, u pokušaju da stavi pod kontrolu nagli porast novih infekcija. Кancelar Olaf Šolc upozorio je da je peti talas pred vratima.

Privatna okupljanja vakcinisanih se ograničavaju na 10 osoba, klubovi i diskoteke se zatvaraju, a veliki događaji, kao što su fudbalske utakmice, biće dozvoljeni bez publike.

- Ne možemo i ne smemo da zatvorimo oči pred sledećim talasom. Korona ne ide na božićni odmor - rekao je Šolc novinarima.

On je dodao da je samo pitanje nedelja kada će omikron varijanta postati dominantna u Nemačkoj. Najavljeno je i da će vlada takođe pojačati svoju kampanju za dodatnu vakcinaciju. Oko 70,4 odsto nemačke populacije, od oko 83 miliona, je u potpunosti vakcinisano, a 32,6 odsto je primilo treću vakcinu.

Institut za zarazne bolesti Robert Koh preporučio je strože mere, uključujući uvođenje "maksimalnih ograničenja kontakata" što je pre moguće i ograničavanje putovanja na samo apsolutno neophodna.

Nemački institut je u utorak prijavio 23.428 novih infekcija i 462 smrtna slučaja povezanih sa kovid 19, čime je ukupan broj preminulih od posledica korona virusa u Nemačkoj porastao na 108.814.

Švedska

U Švedskoj će barovi, kafići i restorani od srede moći da služe samo goste za stolovima, a ljudi se pozivaju da rade od kuće, nakon što je talas infekcija pogodio skandinavsku zemlju.

Broj novih slučajeva u zemlji, koja je prošle godine izazvala međunarodnu pažju zbog odbijanja uvođenja strogog karantina, porastao je poslednjih nedelja kada je većina anti-kovid mera postepeno ukinuta.

Najnovije mere protiv korona virusa uključuju ograničenje od 50 ljudi na privatnim okupljanjima i zahtevaju kovid propusnice za javne događaje na kojima je više od 500 ljudi.

Iako su brojevi hospitalizovanih pacijenata, kao i pacijenata na intenzivnoj nezi i dalje među najnižim u Evropi, oni su takođe počeli da rastu.

- Sada moramo da preuzmemo zajedničku odgovornost i moramo da se prilagodimo novoj situaciji - rekla je premijerka Magdalena Anderson.

Takođe je dodala da razume građane koji su umorni od pandemije i mera, ali da "sada imamo novi soj virusa, što znači da smo u novoj situaciji".

U međuvremenu, švedska Agencije za javno zdravlje upozorila je da tempo novih infekcija nastavlja da raste u narednim nedeljama i da dostiže svoj vrhunac u januaru. Zemlja bi, prema projekciji, sredinom januara mogla da ima više od 15.000 novih dnevnih slučajeva korona virusa i to u najgorem scenariju.

Projekcija Agencija je uzimala u obzir širenje zaraznijeg omikron soja, pod pretpostavkom da je za 25 odsto zarazniji od delte i uzimajući u obzir različite stepene zaštite koju nude vakcine.

Finska

Finska će takođe značajno zaoštriti antikovid ograničenja za ugostiteljsku industriju od katoličke Badnje večeri tako što će restorani prestati da služe alkohol do 21 čas i zatvarati svoja vrata do 22 sata.

U saopštenju Vlade navodi se da će od 28. decembra pa nadalje, alkohol moći da se služi samo do 17 časova, a barovi će se zatvarati do 18 časova, dok će restorani raditi do 20 časova. Barovima je takođe dozvoljeno da prime samo 50 odsto gostiju od maksimalnog kapaciteta, a restoranima 75 odsto.

Vlada je takođe odlučila da studenti pređu na onlajn nastavu nakon božićnih praznika, a stranim putnicima koji dolaze u Finsku biće potreban dokaz o vakcinaciji ili oporavku od infekcije, ili nedavno urađen negativan rezultat testa na korona virus.

Takođe je, u sklopu novih mera, predloženo da se od zdravstvenih radnika koji rade sa osobama sa oslabljenim imunitetom zahteva kovid zeleni sertifikat, kao i da se kućni kompleti za testiranje izuzmu od poreza na dodatu vrednost kako bi bili pristupačniji građanima.

Iako je Finska i dalje među zemljama koje su najmanje pogođene pandemijom, njena stopa širenja infekcije je u porastu poslednjih nedelja.

Portugal

I Portugal će slediti primer velikog broja evropskih zemalja i uvesti strože mere tokom praznika kako bi se širenje korona virusa držalo pod kontrolom.

Vlada je naredila da noćni klubovi i barovi zatvore svoja vrata, dok će ljudi biti pozvani da rade od kuće od 26. decembra do najmanje 9. januara. Okupljanje na otvorenom biće ograničeno na 10 ljudi po grupi u novogodišnjoj noći.

Premijer Portugalije Antonio Košta najavio je takođe da će za odsedanje u portugalskim hotelima gostima biti potreban negativan test na korona virus.

Španija

Katalonija se sprema da kao prvi region u Španiji ponovo uvede ozbiljna ograničenja zbog najnovijeg porasta broja zaraženih, iako zemlja spada u grupu onih s najvišom stopom vakcinisanih u svetu.

Nadležne zdravstvene ustanove zatražile su od sudova da odobre niz restriktivnih mera uključujući uvođenje noćnog policijskog časa od jedan do šest ujutru, ograničenje od najviše 10 ljudi na društvenim okupljanjima, smanjenje poseta noćnim klubovima i restoranima na 50 odsto kapaciteta, a u ostalim zatvorenim javnim prostorima - prodavnicama, teretanama i pozorištima na najviše 70 odsto kapaciteta.

Ukoliko ove mere za Kataloniju odobre španski sudovi one će početi da se primenjuju u petak i trebalo bi da traju 15 dana.

Direktor Instituta za javno zdravlje Katalonije Žozep Argimon predočio je da su restriktivne mere potrebne zbog širenja zaraznije omikron varijante korona virusa.

- Broj novozaraženih je porastao za 100 odsto tokom protekle nedelje - upozorio je doktor Argimon.

Premijer Španije Pedro Sančez sastaće se putem video linka sa predsednicima španskih regiona kako bi razgovarao o novim merama na nacionalnom nivou. U Španiji je do sada sa dve doze vakcine imunizovano 80 odsto od ukupno 47 miliona stanovnika.