'VAKCINACIJA NIJE DOBRA' Doktor Stojanović: Omikron mutacija kovida je gotovo 10 puta infektivniji oblik ovog virusa (VIDEO)

Aleksandar Stojanović, direktor doma zdravlja 'Doktor Milutin Ivković' govorio je za Pink o epidemiji koronavirusa i novom omikron soju.

- Nažalost, vakcinacija nije dobra, stala je. Ljudi i dalje ima, ali se ne vakcinise vleiki broj ljudi. Pada broj obolelih i hospitalizovanih i prmeinulih. Automatski pada i broj vakcinisanih. Ljudi u Srbiji čim osete benefite, se opuste, i to nije dobro. Omikron još nije detektovan u Srbiji, ali je samo pitanje trenutka kada će se to desiti - naveo je on.

Ističe da je za razliku od Evrope situacija stabilnija.

- Kada je u pitanju epidemija, ja se plašim šta će biti nakon Nove Godine zato što svaki novi soj je infektivniji od prethodnog gotovo 10 puta od delta soja - rekao je on.

Zorica Živković, dečiji pulmolog, govorila je za Pink o tačnosti spekulacija o novoj mutaciji kovida, omikron soju.

- Moje iskustvo posednjih mesec i po dana o omikron soju od kada se on pojavio, krajem novembra meseca, je da je postojao jedan mali period smirenja epidemije. Izlgedalo je kao da smo preživeli onaj septembarski i oktobarski bum epidemije, ali se sada ponovo javljaju deca sa temperaturom, sa znacima ove infekcije što je uobičajeno - rekla je ona.

Kako je navela, ovaj soj je krenuo iz Južnoafričke države.

- Tamo je primećeno da se ovaj soj kod dece manifestuje osipom po koži - navela je ona.