PETI TALAS PRED VRATIMA! Da li će morati sve da se zatvori? Epidemiolozi upozoravaju: DO 12.000 ZARAŽENIH DNEVNO!

Novi soj korone i zvanično je stigao u Srbiju, posle skoro dva meseca ponovo je počeo da raste broj novozaraženih, te više nema dileme da nam je peti talas pred vratima i da bi mogao da sruši i mnoge crne rekorde.

Velika Britanija, Francuska, Španija i Italija uveliko beleže najveći broj obolelih od početka pandemije, njihovim koracima idu i SAD, a samo je pitanje dana kada će se ova situacija preliti i na ostatak Evrope, pa i cele planete. Srpski epidemiolozi složni su da se novi mega-udar korone nikako ne može izbeći, ali da imamo još 10-15 dana da se što bolje za njega pripremimo.

- Za manje od mesec dana omikron je zahvatio 110 zemalja, u Americi smo pre dve nedelje imali 100 odsto delta soja, a sada 73 odsto čini omikron, dok je za samo sedam dana Velika Britanija registrovala čak četiri puta više zaraženih. Mi nismo vanzemaljci, isti smo kao Amerikanci, nema razloga da kod nas bude drugačije - rekao je dr Predrag Kon.

Zabrinjavajuće u Beogradu

Kako je istakao naš ugledni epidemiolog i član Kriznog štaba “cirkulacija virusa biće masovna”.

- Tih 120.000 zaraženih na dan u Velikoj Britaniji su pandan naših 12.000. Činjenice nam ne idu u prilog. Kod nas se prvo zaustavio pad broja novozaraženih, a u Beogradu je počeo i blagi porast. Trenutno je na dnevnom nivou 36 odsto svih slučajeva u Srbiji upravo iz prestonice, što ne valja. U normalnim situacijama to je negde oko četvrtine. Beograd je mesto gde se intenzivira prenošenje virusa - dodao je Kon.

Da je situacija zabrinjavajuća svedoče i reči njegovog kolege prof. dr Branislava Tiodorovića.

- Mi lekari smo protiv dočeka na trgovima. Ljudi su ugroženi ako ne nose masku, ako ne drže distancu. Mogu da budu zaraženi i onda možemo da očekujemo i 10.000 do 12.000 zaraženih na dan. Omikron je po simptomatologiji i posledicama blaži soj, ali to ne treba da zavara jer i on može dati komplikacije kod osoba sa slabim imunitetom ili hroničnim bolestima. Možemo očekivati da će biti problem za kliničare zbog diferenciranja dijagnoze, jer može imati tempterature ali i ne, i da liči na prehladu. Imaćemo veliki broj zaraženih, kao u Britaniji i SAD, gde dominira u tri-četrvrtine broja novozaraženih. U kratkom periodu ćemo imati veliki udar na bolnice - rekao je prof. Tiodorović.

Lekari neće stići svima da pomognu

Kako kaže, “ako se procenat vakcinacije ne poveća, imaćemo masovno zaražavanje kao prirodan tok širenja virusa”.

- Imaćemo prirodni tok koji će imati svoje posledice i koštaće nas, neke i života. Ni ljudi koji su preležali koronu, nisu bezbedni od novih sojeva. Prema podacima iz studija koje su dosad objavljene, ispada da su oni koji su bolovali osetljiviji prema ovom novom soju - tvrdi prof. Tiodorović.

Dr Predrag Kon upozorava na jedan detalj.

- Virus se trenutno ispoljava kao blaža forma, ali podaci mogu da budu varljivi jer se omikron uglavnom pojavljuje kod mladih, nije se još prelilo na starije.

Bez obzira što bi mnogi koje “zakači” novi soj mogli da prođu sa lakim simptomima, pa čak i bez njih, ukoliko budemo imali po 10.000-12.000 zaraženih na dan, ponovo bi mogle da budu prepune bolnice.

- Ukoliko dozvolimo da se ogroman broj ljudi zarazi u kratkom periodu, napunićemo bolnice iako će bolesnici biti lakši. U toj gužvi neki ljudi će umreti jer neće stići lekari da im pomognu - upozorava mikrobiolog i virusolog dr Milanko Šekler.

“Zamračenje” za vreme praznika

Glavni udar očekuje se sredinom januara, a kao velika opasnost ističu se predstojeći praznici.

- Dodatni problem je što u Srbiji sve do Božića imamo svojevrsno “zamračenje”, odnosno ljudi osim u ekstremnim slučajevima uopšte ne idu na preglede. Srećna okolnost je što deca uskoro idu na raspust i što je Božić porodični praznik bez većih okupljanja - kaže dr Kon.

Epidemiolozi smatraju da masovni doček Nove godine u ovoj situaciji nije dobra ideja. Uostalom, dr Kon ističe da ih Krizni štab nije ni odobrio.

- Imaćemo te dočeke na trgovima, biće tamo mladi ljudi i oni se možda neće ni zaraziti, ali će onda ići na porodična okupljanja i zaraziće svoje bake i deke. Treba da nam bude jasno da nijedna vakcina ne pomaže sto posto i da će ti ljudi ispaštati - objašnjava prof. Tiodorović.

Kovid propusnice da važe 24 sata

Sutra će biti održana sednica Kriznog štaba, a medicinski deo ima jedan zahtev - uvođenje kovid propusnica koje bi važile 24 sata.

- To je apsolutni minimum. Pa vidite da imate masovna okupljanja i tokom dana, organizuju se novogodišnji matinei po kafanama - kaže dr Kon.

Njegov kolega Tiodorović ide i korak dalje.

- Kovid propusnice se moraju primenjivati svuda, a ne samo u ugostiteljskim objektima.

Epidemiolog dr Radmilo Petrović je na najslikovitiji način dočarao opasnost od masovnih proslava predstojećih praznika.

- Posle Nove godine brojevi zaraženih sigurno će biti veći. Ko bude čekao Novu godinu u kafani, neka bude spreman da Božić dočeka u kovid bolnicama, a Srpsku na intenzivnoj nezi - upozorio je dr Petrović.

Da li će morati sve da se zatvori

S obzirom na mogućnost da imamo i po 12.000 zaraženih na dan, članovi Kriznog štaba ne isključuju ni neke strože mere.

- Polako postaje aktuelno pitanje o trenutku kada ćemo morati sve da zatvorimo ako nam zbog omikrona skoči broj zaraženih kao što se to desilo u Velikoj Britaniji ili Francuskoj. Moraćemo jednostavno da sprečimo kontakte - objasnio je dr Kon na K1.

O OMIKRONU

* Pet puta je zarazniji od delta soja i drugih varijanti korone

* Period inkubacije je tri do pet dana, drugih sojeva od dva do 14

* Ima drugačije simptome u odnosu na druge sojeve korona virusa

* Rizik za hospitalizaciju je od 20 do 70 odsto manji nego kod delte

SIMPTOMI

* Potpuna malaksalost

* Curenje iz nosa

* Suv kašalj

* Jake glavobolje

* Preznojavanje, posebno tokom noći

* Kijavica

* Bolovi u grlu

* Bolovi u mišićima

Deo đaka već na zimskom raspustu

Đaci u Vojvodini se od prošlog petka nalaze na zimskom raspustu, dok će učenici u ostalom delu Srbije, kako osnovci tako i srednjoškolci, na zasluženi odmor od petka 31. decembra.

Vojvođani će se u školske klupe vratiti 17. januara, ostali nedelju dana kasnije, mada nije isključeno da zbog epidemiološke situacije zimski raspust bude produžen kao što je to bio slučaj prethodnih godina, što zbog korone, što zbog gripa.

Posle dva meseca počeo da raste broj zaraženihPosle skoro dva meseca koliko je trajao ubrzan pada broja novozaraženih od korona virusa, sredinom prošle nedelje on je potpuno zaustavljen, a za vikend su čak brojke bile u porastu. Prvi put nakon devet nedelja.

Juče do 15 časova na korona virus je testirano 10.000 ljudi, od kojih je pozitivno bilo njih 919 ili 10,5 odsto. Ovo je za oko deset odsto više novih slučajeva u odnosu na prethodnu nedelju, pre sedam dana.

Sve je počelo u petak kada se epidemiološka kriva skoro potpuno izravnala, da bi u subotu bio zabeležen prvi porast novih slučajeva kada se posmatra isti dan prethodne nedelje i to za 8,2 odsto. Ipak, na nedeljnom nivou brojke su i dalje u blagom padu, te se Srbija trenutno nalazi u tamno ljubičastoj korona zoni, pošto prema parametrima Evropskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC) ima prosek od 219 zaraženih na 100.000 stanovnika.

Posle dva meseca počeo da raste broj zaraženih

Posle skoro dva meseca koliko je trajao ubrzan pada broja novozaraženih od korona virusa, sredinom prošle nedelje on je potpuno zaustavljen, a za vikend su čak brojke bile u porastu. Prvi put nakon devet nedelja.

Juče do 15 časova na korona virus je testirano 12.594 ljudi, od kojih je pozitivno bilo njih 976 ili 7,7 odsto. Ovo je za čak 21 odsto više novih slučajeva u odnosu na prethodnu nedelju, pre sedam dana.

Sve je počelo u petak kada se epidemiološka kriva skoro potpuno izravnala, da bi u subotu bio zabeležen prvi porast novih slučajeva kada se posmatra isti dan prethodne nedelje i to za 8,2 odsto. Ipak, na nedeljnom nivou brojke su i dalje u blagom padu, te se Srbija trenutno nalazi u tamno ljubičastoj korona zoni, pošto prema parametrima Evropskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC) ima prosek od 219 zaraženih na 100.000 stanovnika.

Nažalost, tokom jučerašnjeg dana od posledica kovida 19 je preminulo još 26 osoba, u bolnicama širom Srbije se nalazi 2.074 pacijenata, od kojih je njih 99 na respiratorima.