VIRUS NAŠAO NOVU METU Važna informacija za roditelje: Delta je zarazila više mališana nego drugi sojevi, a omikron IZGLEDA JOŠ GORE

Veoma prenosiva varijanta omikrona zarazila je više dece širom Sjedinjenih Država nego ikada ranije, a dečje bolnice se pripremaju za još goru situaciju.

Petostruko povećanje broja pedijatrijskih prijema u Njujorku zabeleženo je ovog meseca. Skoro udvostručen broj primljenih u gradu Vašingtonu. Širom SAD, u proseku, pedijatrijske hospitalizacije su porasle za 35% samo u protekloj nedelji.

- Mislim da ćemo sada videti više brojeva nego što smo ikada videli - rekao je za CNN dr Stenli Spiner, koji je glavni medicinski službenik i potpredsednik Teksaške pedijatrije i hitne službe u Hjustonu.

Kako je rekao, slučajevi nastavljaju da rastu i zbog prazničnih okupljanja.

- Sada ćemo imati Novu godinu, pored svega, sledećeg vikenda, sa više ljudi koji će se okupiti – više izloženosti i onda će ti brojevi nastaviti da rastu - dodao je on.

Širom zemlje, pedijatri se spremaju za naporan januar.

- Skoro kao da možete da vidite voz kako silazi niz prugu i samo se nadate da neće sleteti sa šina - rekla je za CNN dr Klaudija Hojen, direktorka pedijatrijske kontrole infekcija u bolnici u Klivlendu.

I dok je delta varijanta zarazila više dece nego prethodne varijante, omikron izgleda još gore, rekao je Spiner.

- Ono što je zabrinjavajuće na (pedijatrijskoj) strani je da, za razliku od odraslih – gde izveštavaju o broju odraslih koji se inficiraju, ali je relativno mali broj hospitalizovanih – ono što zaista vidimo, mislimo da je sve veći broj dece koja su hospitalizovana - rekao je Spiner.

Prema njegovim rečima, zabrinjavajuće je to što ima dece koja se ne mogu vakcinisati jer imaju ispod 5 godina, ali dosta one koja nisu potpuno vakcinisana ili uopšte nisu vakcinisana, a koji ispunjavaju uslove.

Iako Spiner vidi malo dokaza da varijanta omikron izaziva težu bolest kod dece nego prethodne varijante, on takođe ne vidi dokaze da je blaža.

- Činimo sve što možemo da sprečimo da deca završe u bolnici. Dakle, ako je dete primljeno u bolnicu, onda to znači da je već prilično bolesno - rekao je Spiner.

- Potreban im je kiseonik. Potrebna im je neka druga pomoć. Čak i ako su stvarno dehidrirani, potrebna im je intravenska tečnost, većina ove dece koju primamo zbog kovida su deca koja imaju respiratorne probleme – kojima treba kiseonik i potrebna im je druga podrška … rekao je on.

Većina zaista bolesne dece je nevakcinisana ili nedovoljno vakcinisana.

- Mogu vam reći da su skoro sva naša deca koja su hospitalizovana ili nevakcinisana ili nisu u potpunosti vakcinisana – možda su primila jednu dozu, ali nisu dobila drugu dozu i nemaju potpunu zaštitu od vakcine - rekao je Spiner.

Virus pronašao novu nišu - decu

Deca su laka meta za virus, rekao je za CNN dr Huan Salazar, glavni lekar u Dečjem medicinskom centru Konektikata u Hartfordu.

- To utiče na veće zajednice i sigurno utiče na decu na način koji ranije nismo videli. I to je novo u poređenju sa prošlom godinom - rekao je on.

Samo oko trećina dece koja ispunjavaju uslove, starosti 5 i više godina, vakcinisana je u Konektikatu, procenio je Salazar.

- Zbog toga, virus je našao svoju nišu. Barem ovde u Konektikatu, izgleda kao da ide u tom smeru dodao je on. Mlađa deca koja još ne mogu da se vakcinišu, ili starija deca koja tek treba da budu potpuno vakcinisana ili uopšte vakcinisana, postaju zaražena - rekao je on.

Prema njegovim rečima, moguće je da je do širenja došlo zbog toga što su prvaila okupljanja olabavljena i zato što su ljudi umorni od mera.

- Možda su neke od maski skinute - porodice su umorne. Nisu spremne da se podvrgnu nekim od strogih politika izolacije od pre godinu dana. I to je omogućilo da se ove nove varijante šire. I iz tog razloga utiču na decu koja su u ovom trenutku najrizičnija populacija jer nisu vakcinisana, ili mnoga od njih nisu – rekao je on.

Prema rečima pedijatara, virus podjednako zaražava i šalje u bolnice decu svih uzrasta od beba do tinejdžera.