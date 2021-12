DO KRAJA JANUARA IMAĆEMO I PO 5.000 ZARAŽENIH DNEVNO: Dr Kon kaže da su njegove prognoze realne

Epidemiolog Predrag Kon rekao je da medicinski deo Kriznog štaba za borbu protiv korone već osam meseci govori da je neophodno da kovid propusnice važe 24 sata, ali da oni mogu samo da preporuče mere.

"Ipak, sve ostale odluke donosi vlast ove zemlje", rekao je za Kon.

On je, na primedbu lista da je u našu zemlju stigao i omikron soj virusa, naveo da je u poslednja tri dana već došlo do porasta broja zaraženih kovidom u Srbiji i da se to "ne može zaustaviti, osim ako se ne preduzmu ozbiljne mere".

"Veći porast broja zaraženih imaćemo posle novogodišnjih i božićnih praznika, a naročito u drugoj polovini januara. Mnogi se neće javljati lekarima u ovom periodu jer uglavnom to izbegavaju da čine u vreme praznika", rekao je Kon.

Prema njegovim rečima, "u ovoj situaciji, kada imamo okidače kao što je Nova godina, ali i činjenicu da virus prolazi kroz vakcinisanu populaciju, nije nerealno očekivati da će brojke koje su sada četvorocifrene samo postati za više hiljada veće".

"Zato nije nemoguće da beležimo i po 5.000 zaraženih dnevno. Čak mislim da je to realna mogućnost i da će tako biti do kraja januara", rekao je Kon, navodeći da je ovo početak šestog talasa ili pik petog.

Na pitanje o utakmicama sa ogromnim brojem navijača, on je rekao da Krizni štab to nije dozvolio.

