KORONA STAMPEDO SADA NIKO NE MOŽE DA ZAUSTAVI! Stručnjaci upozoravaju da je haos već počeo DNEVNO I VIŠE OD 15.000 NOVOZARAŽENIH

U kovid ambulantama ponovo su velike gužve, a naglo je skočio i broj potvrđenih slučajeva koronavirusa.

Među lekarima koji su glasno upozoravali na opasnost od masovnog okupljanja i slavlja su Zoran Bekić i Ranko Raičevič. Doktor Bekić upozorava da će se zaraziti veliki broj ljudi jer se mere nisu poštovale i da je jedan od razloga taj što se omikron veoma brzo širi.

- Rekli smo da će se desiti novi porast broja zaraženih i to se i desilo. Opet ništa značajno nismo uradili. Ovde je više faktora važno. Jedan od faktora je i omikron soj za koji svi znamo da se brzo širi. Imamo 58,5% procenata imunizovanih ljudi. Imate utakmice, koncerte, okupljanja, kafee, kafiće i restorane preko dana. Mera se ne pridržavamo. Treba to iskreno reći - rekao je Zoran Bekić, direktor Doma Zdravlja Savski venac.

Broj pregleda u domovima zdravlja takođe je drastično povećan.

- Mi smo svakog dana imali od 120 do 180 pregleda, a jedan dan smo došli do broja 207. U toku prethodnog dana smo imali 350 pregleda. Frapantno je da je od 190 prvih pregleda bilo 117 osoba sa koronom. Dakle, procenat osoba sa korona virusom, u odnosu na prve preglede, kako mi gledamo, nešto je viši od 60%. To smo imali u martu kada nismo imali nikakvu zaštitu i mere. To sada ne može da staje. Nažalost, brojevi će rasti po eksponencijalnoj krivi - rekao je dr Bekić.

Predviđanja nisu dobra, navodi Bekić, a predviđa da će biti i do 15.000 novozaraženih dnevno.

- Pre smo imali predviđanje od 10.000 do 12.000. Sada očekujem više od 15.000 novozaraženih virusom korona - rekao je Bekić.

Profesor dr sc.med. Ranko Raičevič, predsednik Udruženja neurologa Srbije, saglasan je sa kolegom Bekićem u predviđanju broja novozaraženih korona virusom.

- U potpunosti se slažem sa kolegom Bekićem. Propustili smo letnje mesece da podignemo nivo imunizacije. Vakcinacija smanjuje teške oblike zaraze. Već sada radimo sa prenapregnutim zdravstvenim sistemom. Sigurno je da će se brojke kretati i to 15.000, ako ne i više, nažalost - rekao je za Kurir Raičević.

Situacija sa korona virusom alarmantna je u celom svetu.

U SAD je zabeležen do sada najveći skok u broju slučajeva korona virusa sa više od milion slučajeva prijavljenih u roku od 24 časa. Slična situacija je u regionu i širom Evrope.

