KONOPLJA SPREČAVA SMRTNOST? Stručnjaci otkrili novi lek protiv korone

Sprovedene na desetine studija koje se odnose na proučavanje uticaja kanabisa na pacijente obolele od korona virusa.

Nove studije istražuju da li jedna od aktivnih materija konoplje, kanabidiol, može da uspori upalni proces koji prati pogoršanje teških bolesnika sa kovid-19 i ublaži simptome bolesti.

Mladen Nikolić, bivši republički inspektor za proizvodnju i promet psihoaktivnih supstanci, otkrio je da bi biljka konoplje može sprečiti smrtnost.

- Obično kada se priča o kanabisu priča se o ulju one druge konoplje. Ovde je sada u pitanju nešto što je naše istinsko srpsko. Ovo ulje dobija se od kudelje. Ljudi zaboravljaju da je Srbija bila najveći proizvođač kudelje. Davali smo 7% svetske proizvodnje i 30% evropske proizvodnje. Sada ta biljka je ponudila rešenje koje ne može sprečiti da se zarazimo koronom, ali možemo sprečiti prema kliničkim istraživanjima 70-90 odsto smrtnost. To je ono što je sada bitno da ljudi ne umiru - rekao je Nikolić za Jutarnji program na Kurir televiziji.

Profesor dr Gradimir Dragutinović, specijalista radiologije, istakao je da kanabis sadrži sastojke koje bi pomogle u daleko više slučajeva osim korone.

- Naravno da mnogi timovi doktora širom sveta pokušavaju da na razne materijale odnosno lekove koji bi mogli da spreče taj smrtonosni efekat korona virusa. Došli su do saznanja da neki od sastojaka kanabisa mogu da smanje osetljivost receptora na određene agense odnosno viruse. Da na takav način spreče smrtnost virusa. To zahteva vrlo veliki broj istraživanja, kao i veliki broj pacijenata na kojim bi se vršila ta istraživanja, potom i da prođu sve određene mere kako bi se uopšte prihvatile u medicini. Mislim da kanabis sigurno ima sastojke koje treba detaljno ispitati i to traži vrlo puno hemičara i bazičnih istraživanja. Sigurno će iz toga izaći neki pozitivni rezultati i to ne samo u vezi korone - rekao je Dragutinović.

Bivši republički inspektor otkrio je ko su ljudi zbog kojih se kanabis nije legalan u medicinske svrhe.

- Prošle godine kada je najavljena borba protiv droge. Rečeno je da kanabis neće biti legalizovan sa nekim izuzecima. Pod izuzecima koja su tada rečeni, mislilo se na medicinsku upotrebu, a sve evropske zemlje to već i imaju uvedeno. Ako pričamo o tome zašto se to nije uvelo, zato što to nisu interesi određenih mafijaških grupa. To su ljudi koji razmišljaju ono što je legalno ne donosi novac - rekao je Nikolić.