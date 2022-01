SRBIJA NA VRHU PETOG TALASA KORONE: Situacija sve ozbiljnija, sledi odluka o nastavku školske godine

Korona, srećom ne pojačava zamah, ali i ne posustaje. Juče je u Srbiji infekcija laboratorijski potvrđena kod 17.318 ljudi, što je tek oko 650 ispod maksimuma koji smo dostigli u utorak.

To je, bar na kratke staze, dobar skor, jer mnoge zemlje iz dana u dan beleže nove neslavne rekorde broja zaraženih. Ni Srbiji, prema procenama stručnjaka, još nije dostigla vrh u ovom talasu epidemije, a na dalji tok epidemije svakako značajno može da utiče povratak đaka u škole. Juče je zasedao Tim za škole, ali iako je bila najavljena definitivna odluka, ni posle konsultacija sa Kriznim štabom za borbu protiv kovida, nije prelomljeno da li će i po kojem modelu u ponedeljak 24. januara, početi drugo polugodište.

Odluka se, kako je najavljeno iz Ministarstva prosvete, očekuje danas do 10 časova, i tad će se znati da li u ponedeljak počinje drugo polugodište, kao i da li važi najavljena šema: da mlađi osnovci od prvog do četvrtog razreda nastavu prate neposredno, od petog do osmog - kombinovano, a da srednjoškolci u drugo polugodište uđu onlajn.

Bilo je, međutim, i drugačijih predloga: da svi nastavu nekoliko nedelja prate elektronski, kao što je predlagao prof. Branislav Tiodorović, epidemiolog i član Kriznog štaba, ili da se raspust produži za dve nedelje, za šta se založilo Udruženje pedijatara.

Epidemiološka situacija je takva da se za nedelju ili dve ne očekuje značajnije poboljšanje, a dodatno se strahuje od ukrštanja korone i gripa. Pritisak na kovid-ambulante ne popušta. Za poslednja 24 sata testirano je 36.434 ljudi sa simptomima kovida.

Doktor Mirsad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, kaže da će broj zaraženih nastaviti da raste još minimum tri-četiri nedelje:

- Ohrabrujuće je što broj novozaraženih ne prati i povećanje potrebe za hospitalizacijom - kaže Đerlek. - Građani ne treba da se plaše, ali treba da budu oprezni. Velika je zaraznost, ali oko šest odsto obolelih zahteva bolničko lečenje.

Direktorka Zavoda za plućne bolesti, pulmolog LJiljana Timotijević, ipak, kaže da nije kod svih inficiranih blaga klinička slika.

- Ima pacijenata i sa komplikacijama - rekla je Timotijevićeva. Najveći broj pacijenata koji dođu kod nas su nevakcinisani.

Zamenik direktora Instituta za majku i dete Vladislav Vukomanović kaže da je u toj ustanovi na lečenju 14 dece pozitivne na kovid.

- Klinička slika pacijenata je uglavnom lakša nego što je bila kod delta varijante. Jedno dete, novorođenče, na respiratoru je i u fazi je oporavka - kaže Vukomanović.

BEZ PRODUŽENJA RASPUSTA?

Produžetak školskog raspusta je isključen - izjavio je juče mnistar prosvete Branko Ružić. On je rekao da se o tome nije ni raspravljalo tokom jučerašnjeg sastanka Tima za škole i medicinskog dela Kriznog štaba.

- Obrazovni sistem nije mesto gde dolazi do širenja korone, zahvaljujući nastavnom kadru, deci i razumevanju roditelja. Prvi ciklus osnovnih škola i predškolskih ustanova nastavu će pohađati neposredno, a za učenike od 5. do 8. razreda još uvek razmatramo tehničke detalje kombinovanog modela. U srednjim školama i gimnazijama će verovatno biti kombinovani model - objasnio je Ružić.