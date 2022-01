Epidemiolog Tiodorović o novim korona merama: Pomenuo potpuno ZATVARANJE

Epidemiolog Branislav Tiodorović objasnio je kada će u Srbiji doći do povećanja broja zaraženih, kao i da li možemo da očekujemo nove mere.

Pogoršana epidemiološka situacija u našoj zemlji usled najnovije omikron varijante korona virusa dovela je do rekordnih brojki zaraženosti, koje ovih dana iznose oko 18.000 dnevno, dok aktuelna zimovanja prete da još više zakomplikuju stvari.

Šta možemo da očekujemo u budućnosti kada su mere za suzbijanje kovida-19 u pitanju, te da li uskoro možemo da se nadamo i smanjenju brojki zaraženih govorio je epidemiolog Branislav Tiodorović, pa naveo zašto su zimski odmori presudni.

Prema rečima epidemiologa, upravo kada se građani vrate sa zimskog odmora povećaće se i broj zaraženih koronom, istakavši da su svi oni koji su bili na zimovanju morali da se pridržavaju propisanih mera, što oni svakako nisu radili.

"Ono što se videlo na planinama i po banjama, to je da se skoro niko nije pridržavao mera ili veoma mali procenat njih je to činio. To su one osnovne mere, nošenje maski i fizička distanca", rekao je epidemiolog Tiodorović i dodao kako zatvaranje ili bilo kakvo pooštravanje mera u ovom trenutku, "apsolutno nije moglo da se sprovede".

"Mnogi pričaju kako su u inostranstvu pooštrene mere, ali neki od njih imaju veći broj obolelih nego ikad. Treba da razmišljamo racionalno", zaključio je Tiodorović.