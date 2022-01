KADA ĆEMO PRESTATI DA BROJIMO ZARAŽENE? Profesor Tiodorović otkriva kada će korona postati ENDEMSKA BOLEST i upozorava: Dok god virus bude postojao...

Praćenje dnevne statistike iz dana u dan moglo bi za nas građane da postane prošlost već krajem proleća, odnosno početkom leta.

To, naravno, ne bi značilo da je odjavljena epidemija, ali bi mogla postati uvertira u endemski tok, što bi značilo da bi epidemiolozi i virusolozi nastavili da prate kretanje korone, ali nama to neće biti značajno jer bi u tom slučaju epidemija bila pod kontrolom.

Ipak, u pitanju je najbolji scenario, koji će se razvijati onako kako se mi budemo ponašali, a to je povećani obim vakcinacije, pored prirodnog prokužavanja, ali naravno i pod uslovom da virus ne postane agresivniji.

Ipak, kada će se korona posmatrati kao endemska bolest, za „Blic“ objašnjava epidemiolog i član Kriznog štaba prof.dr Branislav Tiodorović, koji kaže, da bi već s kraja proleća mogli da osetimo ozbiljniju promenu, što svakako zavisi od nas, ali o od situacije u svetu.

- Brojke ćemo prestati da pratimo negde s krajem proleća, odnosno početkom leta, na ovaj način na koji to danas činimo. Ali, svakako će one i dalje biti praćene i to će činiti epidemiolozi i kliničari, pratiće šta se dalje dešava. Većina naučnika smatra da tamo gde postoji visok stepen obolevanja, tamo će doći do promene, odnosno, doći će do zaustavljanja epidemije. Što se Srbije tiče, meni se čini da negde tamo do kraja proleća, početka leta bi trebalo da se to smiri. Ima, naravno i onih koji tvrde da će se to desiti naredne godine, ali ja smatram da će se to desiti ove godine. To može biti kao posledica onoga što se dešava u celom svetu, kao i u Evropi, jer kada se desi veliko zaražavanje, paralelno se dešava i prirodno prokužavanje, objašnjava za „Blic“ profesor Tiodorović.

Naša zemlja u ovom momentu beleži rekorde po broju zaraženih, ali srećom taj broj ne prati visoka stopa hospitalizacije. Ipak, sve nas muči pitanje kada će konačno doći trenutak da se virus „odjavi“ i na koji način će se to desiti.

- Kraj treba da označi SZO i da virus proglasi endemskim. Svako od nas pojedinačno to može da radi, i mi u Srbiji možemo da proglašavamo, ali šta je Evropi, oko nas, u svetu.. dakle, dok god u svetu ne bude dovedeno u kontrolisano stanje, neće biti odjave. Gde god virus bude postojao, postojaće i šansa da dođe kod nas. Mislim da SZO to ne može da uradi pre kraja godine, ako ćemo se držati epidemiološke doktrine i eliminacije rizika, onda to može potrajati do kraja godine. Ovo je naravno najbolji mogući scenario, ali uvek treba posmatrati na sve to s oprezom, mada ipak očekujem da bude ovako, kaže za „Blic“ profesor Tiodorović.

To je najbolji scenario, podvlači profesor, ali opet sve zavisi od dešavanja u drugim zemljama, i globalne situacije.

SZO upozorava da još uvek nije kraj

Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Adanom Gebrejesus, uputio je upozorenje svetskim liderima da pandemija koronavirusa „nije blizu kraja”, u uslovima kada neke evropske zemlje beleže rekordan broj novih slučajeva zbog omikron soja.

On je izjavio, da je omikron soj prouzrokovao 18 miliona novih infekcija širom sveta tokom prošle nedelje. On je podsetio, da i omikron izaziva hospitalizacije i smrti, te da čak i manje teški slušajevi preplavljuju zdravstvene ustanove. Takođe je upozorio globalne lidere da će se sa neverovatnim napredovanjem omikrona na globalnom nivou, možda pojaviti nove varijante virusa.

- Još sam posebno zabrinut zbog mnogih zemalja koje imaju niske stope vakcinacije, jer su ljudi daleko puta više izloženi riziku od teške bolesti i smrti ako nisu vakcinisani - istakao je generalni direktor SZO.

Direktor SZO za vanredne situacije Majk Rajan je upozorio da će povećana prenosivost omikrona verovatno dovesti do porasta hospitalizacija i smrti, posebno u zemljama u kojima je manje ljudi vakcinisano. S druge strane, istovremeno, u Evropi se beleži rekordan broj slučajeva usled ubrzanog širenja omikron soja

Ipak, postoje neke rane naznake da je talas omikrona možda već dostigao vrhunac u nekim evropskim zemljama, te se može očekivati da se ipak desi lagani pad.

EMA: Širenje omirkona pretvoriće virus u endemsku bolest

Ako je korona virus još uvek u fazi pandemije, širenje soja omikron pretvoriće virus u endemsku bolest sa kojom čovečanstvo može da nauči da živi, saopštila je pre nekoliko dana Evropska agencija za lekove (EMA). Ipak, Svetska zdravstvena organizacija (SZO) sa svoje strane i dalje ističe da je još rano označiti korona virus kao endemsku bolest što je slučaj sa gripom.

Prema navodima SZO, više od polovine stanovništva Evrope bi moglo da bude zaraženo omikronom u naredna dva meseca. SZO je takođe ocenila da borba protiv pandemije korona virusa uz pomoć dodatnih doza trenutnih vakcina nije održiva strategija.

