SAJAM ĆE BITI KOVID AMBULANTA? Doktor Bekić: Ovaj talas epidemije doneo dosta hospitalizovane dece!

Direktor Doma zdravlja Savski Venac i koordinator punktova za vakcinaciju na Beogradskom sajmu i u tržnim centrima, Zoran Bekić, rekao je danas da će u slučaju dodatnog pogoršanja epidemiološke situacije i rasta broja zaraženih, na Sajmu biti organizovana kovid ambulanta.

- Brojevi zaraženih su duplo veći nego što imamo zvanične podatke, jer se mnogi ne prijave, nego ostaju kod kuće očekujući da će to da prođe zbog blažeg soja. Potrebno je da se svi koji imaju simptome jave lekaru, jer ne mogu građani da odrede da li su bolesni ili ne- rekao je Bekić.

Prema njegovim rečima, polazak u školu će povećati broj inficirane dece, jer se omikron brzo širi.

- Potrebno je da se roditelji imunizuju jer će tako na najbolji način da zaštite svoje dete, pošto je ovaj talas epidemije doneo dosta hospitalizovane dece. To je najbolji put kako to da sprečimo, zato i vidimo obaveznu imunizaciju u određenom broju država u Evropi, a populacija dece od 12 do 17 godinja kod nas je najmanje imunizovana, svega 15.000- kazao je Bekić.

On je rekao da će zbog malog odziva na vakcinaciju od sutra biti zatvoreni punktovi u tržnim centrima Stadion, Rajićeva i Ikea, a da će ostati samo punkt u TC Galiriji.

Naveo je da je na Sajmu, koji je najveći vakcinalni punkt u Srbiji, do sad aplikovano oko 555.000 doza vakcine - 238.000 prvih, 220.000 drugih i 94.000 trećih doza.

- Imunozovali smo 58,8 odsto ljudi ukupno u Srbiji. Vrlo je usporen proces u poslednje vreme. Prošle godine smo u februaru i martu u jednom danu imunizovali 80.000 ljudi, sada nismo toliko ni za 20 dana januara- rekao je Bekić.