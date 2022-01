Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug AP/CECILIA FABIANO/LAPRESSE VIA AP, Tanjug/STRAHINJA AĆIMOVIĆ | |

AKO IMATE OVAJ SIMPTOM OBAVEZNO SE TESTIRAJTE NA KORONU: On pokazuje da ste možda zaraženi FLURONOM

Flurona je nedavno registrovana i u Srbiji.

Prvi slučaj "flurone", odnosno istovremeno prisustvo gripa i kovida, registrovan je nedavno u Srbiji. Direktorka Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" Verica Jovanović rekla je da se jako teško razlikuje klinička slika između kovida i same manifestacije virusa gripa.

- U pitanju je povišena temperatura, opšta slabost, svi simptomi respiratorne infekcije. Ono što je karakteristično je da brzo prolazi, kao što je manifestacija dejstvom omikron soja koji izaziva kovid infekciju - kazala je dr Jovanović i dodala da će se flurona ponavljati te da Institut Torlak prvi put u ovoj godini na uzorcima koji se dostavljaju utvrđuje prisustvo i jednog i drugog virusa.

Lekari objašnjavaju da grip daje simptome, a da brzina oporavka zavisi od stanja organzima, ali i od toga da li je osoba primila vakcinu protiv gripa. Oni upozoravaju da se kod korone oboleli mogu biti bez ikakvih simptoma. Oni navode koji su to simptomi koji bi ukazivali da imate grip, a ne kovid, što ujedno i ne isključuje fluronu. Stručnjaci kažu da grip može dati visoku temperaturu 39, pa i 40, dok je za omirkon karakteristično da ne prelazi temperaturu od 37, 5 do 38 te da bi upravo to bio glavi simptom koji ih razlikuje.

Kod prvog registrovanog slučaja flurone, registrovana je infekcija virusom gripa tipA (H3) i SARS-CoV- 2. I u ovom momentu u pitanju je samo jedna osoba kod koje je registrovano prisustvo oba virisa.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, simptomi i gripa i kovida razlikuju od osobe do osobe, ali postoji grupa istih simptoma koji su zabeženi kod obolelih. U pitanju su gubitak čula ukusa i mirisa, temperatura, kašalj, otežano disanje, gubitak apetita i stalan bol u grudima. Po svemu sudeći bez testa, teško da ćete znati da li imate kovid, grip, ili pak i jedno i drugo, dok tok bolesti zavisi od nekoliko faktora - kakvo je opšte stanje organizma, da li imate neku hroničnu bolest, i da li ste vakcinisani, i protiv korone i protiv gripa.

