OMIKRON NE MIRUJE! 2.000 medicinara u Srbiji zaraženo: Desetkovan zdravstveni kadar!

Kovid, u ovom, dosad najjačem naletu, desetkovala je i zdravstveni kadar, kako u ustanovama u kovid-sistemu, tako i tamo gde se zbrinjavaju isključivo nekovid pacijenti.

U Ministarstvu zdravlja "Novostima" je u ponedeljak rečeno da je van stroja, zbog infekcije koronom, trenutno 2.000 zdravstvenih radnika, od kojih se 29 leči bolnički, a ostali su u izolaciji, odnosno na kućnom lečenju.

Profesor dr Vladimir Đukić, direktor KBC "Dr Dragiša Mišović", kaže da su u ovoj bolnici od 64 medicinske sestre na odeljenju hirurgije čak 22 - bolesne.

- Trećina medicinskih sestara je bolesna od kovida, ali na svu sreću simptomi su blagi. U ponedeljak su i dva lekara sa ovog odeljenja prijavila infekciju - rekao je prof. Đukić.

KBC "Mišović" je početkom decembra izašao iz kovid-režima, ali sad opet, ne može da radi punim kapacitetom sa nekovid pacijentima.

- Mi i dalje ne možemo da radimo normalno i u punom kapacitetu, jer nam fali trećina medicinskih sestara samo na hirurgiji. Skoro 90 sestara od njih 700 na nivou celog KBC ima kovid. Nadam se da će ova nedelja da donese poboljšanje, i da će se mnogi vratiti na posao, tako da ćemo sledećih 10-15 dana profunkcionisati potpuno - naveo je Đukić.

Sada se strahuje da bi zbog početka drugog polugodišta, makar i po kombinovanom modelu za većinu đaka, moglo da dođe do novog talasa širenja virusa koji je u ponedeljak potvrđen kod 15.046 osoba. Ne smanjuje se ni pozitivnost na testovima, što potvrđuje i najnoviji presek, po kojem je svaki drugi od 30.988 testiranih pozitivan, niti pritisak na kovid-ambulante, a povećava se i broj hospitalizovanih pacijenata.

Profesor dr Radmilo Janković, zamenik direktora UKC Niš, potvrdio je da se poslednjih dana beleži povećanje broja pacijenata na bolničkom lečenju, ali da je situacija pod kontrolom, iako je u njegovoj ustanovi inficirano oko stotinu zaposlenih.

- Naučili smo na udare u kojima smo imali i po 1.000 hospitalizovanih u Kruševcu, gde je najveći kovid-centar u centralnoj i južnoj Srbiji. Imamo po poslednjem izveštaju 130 pacijenata, što je daleko manje od kapaciteta - rekao je Janković. - Sada se zaražavaju mlađi, ali biće problem kada se to bude slilo ka starijoj populaciji. Većina hospitalizovanih je jako stara. To su pacijenti sa drugim bolestima, oboleli i od malignih bolesti, hirurški pacijenti. Očigledno je da omikron daje blaže kliničke slike, a videćemo da li ćemo kasnije imati dodatne postkovid posledice. Još nismo dostigli pik talasa. Očekujem da će brojke rasti do sredine februara i da ćemo imati mirnije proleće i leto.

NA RESPIRATORU 119 PACIJENATA

Od komplikacija kovida za poslednja 24 sata preminulo je 35 pacijenata. To je podatak koji zabrinjava, jer toliki broj umrlih za jedan dan nismo imali duže od mesec dana. U bolnicama je zbog kovida 2.922 pacijenta, od kojih je 119 na respiratoru, što je takođe najlošiji pokazatelj još od 24. decembra, kada je broj obolelih na respiratorima pao na ispod 100.