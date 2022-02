OMIKRON SVE VIŠE NAPADA NOVOROĐENČAD: Epidemiološka situacija komplikovana, sve punije bolnice

U dečijoj klinici KBC "Dr Dragiša Mišović" situacija je sada ista kao u piku prethodnog talasa kovida, iako se očekivalo da omikron neće napuniti bolnicu u meri u kojoj je to činio delta soj.

Doktorka Olivera Ostojić, načelnik Dečje klinike, kaže, za "Novosti", da je hospitalizovano 38 dece i 35 pratilaca, ali da, srećom, nijedan od malih pacijenata nije životno ugrožen.

To što je bolnica, opet, puna donekle je i očekivano s obzirom na stanje u pedijatrijskim ambulantama, odakle stižu izveštaji da je iz dana u dan sve više dece inficirane koronom.

- Upravo su najavljena još četiri prijema, tako da se i sa otpustima, broj hospitalizovanih zadržava na 35 do 40 - kaže dr Ostojić. - Imamo na bolničkom lečenju decu svih uzrasta, najviše sasvim malih beba starosti do tri meseca, pa i onih koje još nisu napunile mesec dana. U kliničkim slikama kod njih je dominantna povišena temperatura i odbijanje obroka, ali dobro reaguju na terapiju. Imamo i pacijente na kiseoničkoj terapiji, to su uglavnom deca sa ozbiljnim bolestima kod kojih je kovid samo doprineo težem zdravstvenom stanju.

U ambulanti nije prevelika gužva, ali ovde se i ne radi klasična trijaža, nego pacijenti stižu na konsultacije po uputu iz domova zdravlja, po potrebi ostaju na bolničkom lečenju, a na odeljenju ima i dece iz unutrašnjosti.

- Ovo već toliko dugo traje da nam je postalo kao "redovno stanje" i nekako izdržavamo, mada se u ovako malom kolektivu mnogo oseti i kada samo jedan lekar ne dođe na posao - priča dr Ostojić. - Sada su nam se vratila tri lekara koja su bila odsutna zbog infekcije koronom, a dvoje je još na bolovanju, pa nam sada iz Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj svakodnevno jedan lekar dolazi u ispomoć. U ovim vanrednim okolnostima pokazuje se da je pedijatrija na sekundarnom i tercijarnom nivou dobro organizovana.

I epidemiolog dr Branislav Tiodorović, član Kriznog štaba, potvrđuje da je sve više inficirane dece.

- Imamo više zaražene dece, ali i komplikacija, i pedijatri to odlično znaju i imaju veliki problem - rekao je Tiodorović. - Oni su bili potpuno u pravu sa stavom koji smo podržali: da se odloži povratak u školske klupe.

Jedan od razloga za takav zahtev pedijatara bio je i mali obuhvat vakcinacijom u školskoj populaciji iznad 12 godina. Među više od 400.000 tinejdžera dosad je vakcinisano samo oko 15.000. Zato pedijatri i upozoravaju da će u najjačem udaru virusa, koji epidemiolozi očekuju u narednih 10 do 15 dana, deca biti među najnezaštićenijima.

Omikron, međutim, probija imunitet i kod vakcinisanih, čak i sa tri doze, a redovi ispred kovid-ambulanti se ne smanjuju. Doktor Tiodorović kaže da samo u Nišu tokom dana ima više od 3.000 pregleda, među kojima je svakog dana 800 zaraženih. Juče smo sa 19.214 novoinficiranih stigli blizu rekorda u ovom talasu, ali ga nismo premašili. Testirane su čak 39.473 osobe. Da je više od polovine testiranih pozitivno pokazuju i podaci sa lokala. Podaci Zavoda za javno zdravlje u Vranju, recimo, pokazuju da je od 1.087 testiranih osoba 613 dobilo pozitivan nalaz, pa je procenat pozitivnosti u Vranju 56,9 odsto.

Zabrinjava i konstantan rast broja hospitalizovanih koji je u sredu dostigao 3.848, i mnogo umrlih, još 58 za 24 sata, dok je na respiratorima 148 obolelih, troje manje nego dan ranije.

O PUTOVANJIMA KRAJEM MESECA

DIREKTOR YUTA Aleksandar Seničić rekao je u sredu, dan posle odluke o novim pravilima za ulazak u EU, da oni koji su vakcinisani mogu već da planiraju putovanja u zemlje Evropske unije, ali da očekuje da će se konačne informacije o načinu ulaska u pojedine zemlje znati krajem febuara, početkom marta. S druge strane, uveren je da neće biti i neke velike razlike za nevakcinisane, te da bi oni mogli da putuju sa nekim od negativnih testova.

